“บังยา”​ ยอมรับเป็นคนลงมือตบ สุดทนบุพการีโดนตะโกนชี้หน้าด่าหยาบคาย ลั่นยอมติดคุกดีกว่าเห็นภาพลูกเนรคุณ

“บังยา" เพชรสุริยา สิงห์วังชา พี่ชายแท้ๆของนักมวยสาวชื่อดัง ออกโรงโพสต์ภาพคู่เคียงข้างพ่อแม่ ประกาศรับสารภาพแบบเต็มอกว่าเป็นคนลงมือตบนักมวยสาวคนดังที่กำลังเป็นข่าว แต่ที่ทำก็เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของครอบครัว แฉชนวนเหตุสุดกลั้น เพราะรับไม่ได้ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวหนัก ตะโกนชี้หน้าและสบถคำหยาบคายใส่บุพการีไม่ยอมหยุด ยันทำไปเพื่อเตือนสติ พร้อมท้าทายให้ไปแจ้งความเอาตำรวจมาลากตัวเข้าตารางได้เลย ลั่นวาจายอมติดคุกดีกว่าทนเห็นภาพลูกแสดงพฤติกรรมลบหลู่ผู้บังเกิดเกล้า
ทั้งนี้ “บังยา“ ได้โพสต์ภาพคู่กับคุณพ่อคุณแม่ และบรรยายข้อความว่า “พ่อกะแม่ คือสิ่งมีชีวิตที่ ประเสริฐและล้ำค่ามากที่สุด สิ่งไหนก็หาเปรียบเทียบไม่ได้ เป็นใคร มาตะโกนชี้หน้า ว่าคำหยาบคายใส่เขา เป็นพี่ทนดูแบบนั้นไม่ได้ ก้อสมควรแล้วที่ตU ผมนี่แหละตU ตUเพื่อเตือนสติ เพราะไม่หยุด ตUเองด้วย ไปแจ้งความความเอาตำรวจมาจับกุเลย กุยอม แต่กุ ยอมเห็นสิ่งที่มีงทำกับพ่อแม่แบบนี้ไม่ได้”