เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันไอทีเอฟ เจ30

ยังคงเดินหน้าผลักดันวงการกีฬาเทนนิสอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ตุ๊ก-ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธาน บริษัท เคเอฟยู จำกัด ผู้นำเข้าแบรนด์ คริสปี้ ครีม, ซินนาบอน, บูลโกกิ บราเธอร์ส, พาย เฟสซ์ และซีส์ แคนดีส์ พร้อมแบรนด์น้องใหม่ในเครือฯ ALM x Impact Tennis & Sport Center ร่วมกับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (LTAT) ต้อนรับทัพนักหวดอายุ 13-18 ปี จากนานาประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ รายการ ITF Juniors World Tennis Tour J30 เพื่อชิงแต้มอันดับโลก ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2569 ณ เอแอลเอ็ม เอ็กซ์ อิมแพ็ค เทนนิส แอนด์ สปอร์ต เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี งานนี้แฟนกีฬาเทนนิสไม่ควรพลาด! เตรียมไปสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติ พร้อมส่งกำลังใจให้เหล่านักหวดดาวรุ่งจากทั่วโลกแบบติดขอบสนามกันได้เลย