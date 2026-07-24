"เชลซี" เปิดตัว "โรเจอร์ส" นักเตะอังกฤษแพงสุด เซ็นสัญญา 6 ปี

เชลซี ยักษ์ใหญ่แห่ง พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ คว้า มอร์แกน โรเจอร์ส มิดฟิลด์ตัวรุก แอสตัน วิลลา สถิตินักเตะอังกฤษค่าตัวแพงสุด 117 ล้านปอนด์ (ประมาณ 5,300 ล้านบาท)
วันจันทร์ที่ผ่านมา (20 ก.ค.) โรเจอร์ส เดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา หลังรับใช้ ทีมชาติอังกฤษ ลุยศึกฟุตบอลโลก 2026 เพื่อรับการตรวจร่างกาย ที่กรุงลอนดอน และเซ็นสัญญา 6 ปี บวกอ็อปชันขยายอีก 12 เดือน
โรเจอร์ส วัย 23 ปี กล่าว "ผมย้ายมาอยู่กับสโมสรใหญ่สุดของลอนดอน แนวทางและการขับเคลื่อนของสโมสร เป็นสิ่งที่ผมต้องการมีส่วนร่วม ผมคิดว่ามันเหมาะสมที่สุดสำหรับผม ผมทนรอลงสนามไม่ไหวแล้ว"
เบื้องต้นคาดว่า โรเจอร์ส นักเตะมูลค่าสูงสุดของ "สิงห์ผยอง" จะอำลาถิ่นวิลลา ปาร์ก ด้วยค่าตัวสถิติระดับประเทศ โดยมี "อาร์เซนอล" เป็นตัวเต็ง
อย่างไรก็ตาม "สิงโตน้ำเงินคราม" ติดตามผลงาน โรเจอร์ส มานานกว่า 2 ปี และเลือกไว้เป็นเป้าหมายอย่างลับๆ กระทั่งดำเนินการเจรจาซื้อ-ขายแบบสายฟ้าแล่บ หลัง อังกฤษ แพ้ อาร์เจนตินา 1-2 ตกรอบรองชนะเลิศ วันพุธที่ผ่านมา (14 ก.ค.)