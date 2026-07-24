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"เชลซี" เปิดตัว "โรเจอร์ส" นักเตะอังกฤษแพงสุด เซ็นสัญญา 6 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มอร์แกน โรเจอร์ส สวมเสื้อหมายเลข 17
เชลซี ยักษ์ใหญ่แห่ง พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ คว้า มอร์แกน โรเจอร์ส มิดฟิลด์ตัวรุก แอสตัน วิลลา สถิตินักเตะอังกฤษค่าตัวแพงสุด 117 ล้านปอนด์ (ประมาณ 5,300 ล้านบาท)

วันจันทร์ที่ผ่านมา (20 ก.ค.) โรเจอร์ส เดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา หลังรับใช้ ทีมชาติอังกฤษ ลุยศึกฟุตบอลโลก 2026 เพื่อรับการตรวจร่างกาย ที่กรุงลอนดอน และเซ็นสัญญา 6 ปี บวกอ็อปชันขยายอีก 12 เดือน

โรเจอร์ส วัย 23 ปี กล่าว "ผมย้ายมาอยู่กับสโมสรใหญ่สุดของลอนดอน แนวทางและการขับเคลื่อนของสโมสร เป็นสิ่งที่ผมต้องการมีส่วนร่วม ผมคิดว่ามันเหมาะสมที่สุดสำหรับผม ผมทนรอลงสนามไม่ไหวแล้ว"

เบื้องต้นคาดว่า โรเจอร์ส นักเตะมูลค่าสูงสุดของ "สิงห์ผยอง" จะอำลาถิ่นวิลลา ปาร์ก ด้วยค่าตัวสถิติระดับประเทศ โดยมี "อาร์เซนอล" เป็นตัวเต็ง

อย่างไรก็ตาม "สิงโตน้ำเงินคราม" ติดตามผลงาน โรเจอร์ส มานานกว่า 2 ปี และเลือกไว้เป็นเป้าหมายอย่างลับๆ กระทั่งดำเนินการเจรจาซื้อ-ขายแบบสายฟ้าแล่บ หลัง อังกฤษ แพ้ อาร์เจนตินา 1-2 ตกรอบรองชนะเลิศ วันพุธที่ผ่านมา (14 ก.ค.)