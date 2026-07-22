ระเบิดศึก YAMAHA Moto Challenge สนาม 2 ดวลเดือด 2 รุ่น มีนโปลีเทคนิคเฉือนภาคตะวันออกหน้าเส้นชัย คว้าแชมป์รุ่น R15 ภักดีพาณิชยการฯ ประเดิมชัยรุ่น AEROX สนามแรกสุดมัน!

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เดินหน้าส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตระดับอาชีวศึกษา กับศึก YAMAHA Moto Challenge 2026 Season 11 ชิงถ้วยพระราชทานฯ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยสนามที่ 2 ของฤดูกาลจัดขึ้นร่วมกับการแข่งขัน YAMAHA Championship 2026 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ พร้อมเปิดฉากการแข่งขันรุ่น YAMAHA AEROX 155 เป็นครั้งแรกของฤดูกาล
การแข่งขันในรุ่น YAMAHA R15 เข้มข้นตั้งแต่รอบควอลิฟาย เมื่อ นนธิวรรธน์ อนุพงษ์ภิชาติ หมายเลข 935 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก คว้ากริดสตาร์ตอันดับ 1 ขณะที่ อธิราช ตั้งชู หมายเลข 501 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนโปลีเทคนิค ออกสตาร์ตจากกริดที่ 2 ส่วนแชมป์สนามแรก นพกร เพ็ชรศรี หมายเลข 688 จากวิทยาลัยเทคนิคดอนบอสโกสุราษฎร์ ต้องออกสตาร์ตจากกลุ่มกลาง หลังทำเวลาควอลิฟายได้ไม่เป็นไปตามเป้า
ทันทีที่สัญญาณไฟดับ นนธิวรรธน์ทะยานขึ้นนำ ขณะที่อธิราชไล่กดดันอย่างหนัก โดยมี อชิตพล ลาเลิศ หมายเลข 19 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี, ธีรวัต ปุณลา หมายเลข 979 จากวิทยาลัยพรเพชรร้อยเอ็ด และ โจวานนี่ มารานซ่า หมายเลข 25 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ไล่บี้อยู่ในกลุ่มหน้า
ตลอดการแข่งขันทั้ง 6 รอบ นนธิวรรธน์และอธิราชผลัดกันขึ้นนำอย่างดุเดือด แลกตำแหน่งกันแทบทุกโค้ง ก่อนเข้าสู่โค้งสุดท้าย อธิราชอาศัยจังหวะเร่งออกจากโค้ง 12 ได้เหนือกว่า บิดเข้าเส้นชัยเป็นคันแรก คว้าแชมป์สนามที่ 2 ไปครองด้วยเวลาที่เฉือน นนธิวรรธน์ เพียง 0.060 วินาที เท่านั้น
ส่วนอันดับ 3 เป็นของ โจวานนี่ มารานซ่า หมายเลข 25 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ตามด้วย ธนพนธ์ คุณบุราณ หมายเลข 59 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส และ ฐิติกร เนื่องละออ หมายเลข 45 จากวิทยาลัยภักดีพาณิชยการและเทคโนโลยี ในอันดับ 4 และ 5 ตามลำดับ
ด้านการแข่งขันรุ่น YAMAHA AEROX 155 ซึ่งเปิดฉากเป็นสนามแรกของฤดูกาล มีตัวแทนนักแข่งจาก 12 สถาบัน ร่วมชิงชัยด้วย New YAMAHA AEROX SP ที่มาพร้อมระบบ YECVT ไฮไลต์สำคัญของการแข่งขัน โดยนักแข่งสามารถเลือกใช้โหมดการขับขี่และระบบ Shift เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการเร่งแซงตลอดการแข่งขัน
ผลการแข่งขันปรากฏว่า ธนาทิป สังสุด หมายเลข 54 จากวิทยาลัยภักดีพาณิชยการและเทคโนโลยี ออกตัวได้อย่างยอดเยี่ยม ใช้จังหวะ Shift Down เพิ่มอัตราเร่งตั้งแต่ช่วงต้นเรซ ก่อนบิดนำแบบม้วนเดียวจบ เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ด้วยเวลา 2 นาที 40.372 วินาที
อันดับ 2 ได้แก่ พัฒนพงษ์ นนท์แก้ว หมายเลข 49 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี ตามหลังผู้ชนะ 3.756 วินาที ขณะที่อันดับ 3 เป็นของ ธนกฤต โคตรลือไทย หมายเลข 7 จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง ส่วนอันดับ 4 และ 5 ได้แก่ ธนวัฒน์ ไผ่โสภา หมายเลข 72 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา และ สรศักดิ์ มากลับ หมายเลข 388 จากวิทยาลัยเทคนิคดอนบอสโกสุราษฎร์ ตามลำดับ
ศึก YAMAHA Moto Challenge 2026 Season 11 จะกลับมาระเบิดความมันอีกครั้งในสนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2569 ในรายการ R2M ณ สนามไทยแลนด์ เซอร์กิต จังหวัดนครปฐม
ร่วมติดตามข่าวสารและส่งกำลังใจให้เหล่านักบิดอาชีวศึกษาทั่วประเทศได้ทาง Facebook : YAMAHA THAILAND RACING TEAM และ Facebook : Thailand Moto Challenge
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