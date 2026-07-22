“พิชญ์พงษ์-อาร์ภรนันท์” ยังแกร่ง ลิ่วตัดเชือกหวดเก็บคะแนนเอเชีย

การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย ระดับเกรด 2 รายการ "แอลทีเอที เอทีเอฟ เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ 2026" สนาม 3 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2569 ในรอบเมนดรอว์ เป็นรอบก่อนรองชนะเลิศ (8 คน)
ประเภทชายเดี่ยว พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ นักหวดไทย ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 3 ของรายการ และยังเป็นแชมป์ชายเดี่ยว รายการ "แอลทีเอที เอทีเอฟ เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ สนามแรกของปีนี้อีกด้วย พบกับ โอลิเวอร์ เลา จากฮ่องกง ซึ่งเป็นมือวางอันดับ 6
ตลอดการแข่งขัน พิชญ์พงษ์ ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยม จนคว้าชัยได้แบบขาดลอย ด้วยสกอร์ 6-1 ทั้งสองเซต ทำให้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ หรือ 4 คนสุดท้าย ซึ่งจะตัดเชือกกับ เรวัน อมาราสิงเห มือวางอันดับ 1 จากศรีลังกา
ด้าน อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ นักเทนนิสไทย มือวางอันดับ 1 ยังคงแข็งแกร่งในประเภทหญิงเดี่ยว ซึ่งในรอบก่อนรองชนะเลิศ เอาชนะ ปัณณิภา ธาดาตั้งสกุล จากไทยเช่นกัน ได้ 2 เซตรวด 6-1 และ 6-2 ลอยลำเข้าไปแข่งขันกับ จาง เจียอี้ มือวางอันดับ 5 จากจีน ในรอบรองชนะเลิศ
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ มหาสมุทร พงศ์ศิริเลิศ ชนะผ่าน เปา ซวนหลิน (จีน), กาญจน์นเรศร์ ครูศากยวงศ์ แพ้ มาค ซู (4-มาเลเซีย) 1-6, 4-6, เรวัน อมาราสิงเห (1-ศรีลังกา) ชนะ ดันเต้ หว่อง (5-ฮ่องกง) 6-1, 6-1
หญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ กฤษณา รอดประเสริฐ (วาง 6) แพ้ ซาง ยุก ยิง (2-ฮ่องกง) 2-6, 0-6, วิมุตติญา พงษ์หนู (วาง 4) แพ้ จาง เจียอี้ (5-จีน) 2-6, 4-6, อลิซ คาร์โดซี (3-ออสเตรเลีย) ชนะ ดาเนีย ซินซวต (ฟิลิปปินส์) 6-1, 6-0