สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย จัดใหญ่ประชุมวิชาการแห่งชาติ ที่อุดรฯ

สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย (สพสท) จัดงานใหญ่ และเชิญผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ณ อุดรธานี ระหว่าง 18-20 พ.ย.นี้
รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม นายกสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ จะจัดการประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 39 เรื่องการพลศึกษาที่มีคุณภาพ สู่การสร้างความรอบรู้ทางกายในสถานศึกษา "Quality Physical Education for Physical Literacy Development in Schools" ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ย.69 ที่โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี
โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ดร.จรวยพร ธรณินทร์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, รศ.ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์, ผศ.ดร.เกษม นครเขตต์ ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกาย เพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ผศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร, รศ.ดร.อารีกุล อมรศรีวัฒนกุล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล, ดร.เอกสิษฐ์ หาแก้ว โรงเรียนสาธิต ม.นเรศวร, ผศ.ดร.พีร วงศ์อุปราช คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.เจษฏา อานิล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล, ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร, ผศ.ดร.ทัศนา จารุชาต คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร
พร้อมทั้ง วิทยากรบรรยายประกอบกิจกรรม เรื่อง "การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด QPE" โดย ผศ.ดร.นิรอมลี มะกาเจ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ผศ.ดร.อมรเทพ วันดี คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร, ผศ.ดร.วัชรกัญจน์ หอทอง คณะศึกษาศาสตร์ ม.การกีฬาแห่งชาติ
โดยจะมีค่าสมัครเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ สมาชิกสมาคมฯ ราคา 2,500 บาท, ประชาชนทั่วไป ราคา 3,000 บาท, นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ราคา 1,500 บาท, นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก ราคา 2,000 บาท
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการประชุมนี้ได้ที่ คุณเฉลิมศรี 081-3055039 และสามารถติดต่อสำรองห้องพักโรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล ได้ที่เบอร์ 0-4224-0444 และ 08-1380-1212