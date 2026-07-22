AIS ร่วมมือ UC3 คว้าสิทธิ์ถ่ายบอล “ยูฟ่า” 3 รายการ ยาว 4 ปี

สะเทือนวงการ! AIS ประกาศความร่วมมือ UC3 คว้าสิทธิ์บอลสโมสรยุโรปทีมชาย ‘แชมเปี้ยนส์ลีก-ยูโรปา-คอนเฟอเรนซ์-ซูเปอร์คัพ-ยูธลีก’ รายเดียวในไทย ครอบคลุม 3 ประเทศ ยาว 4 ปี ฤดูกาล 2027/28-2030/31
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS เดินหน้าเชิงยุทธศาสตร์การเป็น No.1 ด้านกีฬา พร้อมเขย่าวงการคอนเทนต์ลูกหนังไทยอีกครั้ง ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ UC3 ในการเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด การแข่งขันฟุตบอลสโมสรยุโรปทีมชาย อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Official Broadcaster) พร้อมครอบคลุมถึงประเทศลาว และกัมพูชา เป็นระยะเวลาถึง 4 ปี ตั้งแต่ฤดูกาล 2027/28-2030/31 ทำให้แฟนบอลสามารถรับชมการแข่งขันฟุตบอลรายการ “ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก” ทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่และทรงเกียรติที่สุดแห่งยุโรป รวมถึง ยูฟ่า ยูโรปา ลีก, ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก, ยูฟ่า ซูเปอร์คัพ และยูฟ่า ยูธ ลีก ผ่านทาง AIS PLAY ทั้งการถ่ายทอดสด พร้อมไฮไลท์ และแมตช์รีรันย้อนหลัง เพื่อไม่ให้แฟนบอลพลาดทุกช็อตสำคัญ จากทั้ง 5 รายการ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ AIS ในการส่งมอบคอนเทนต์กีฬาระดับเวิลด์คลาส เพื่อให้แฟนบอลชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์การรับชมที่ดีที่สุด และครอบคลุมคอนเทนต์กีฬาระดับโลกอยู่ที่ AIS PLAY เท่านั้น
นายปรัธนา ลีลพนัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า "ผมรู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราสามารถนำการแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสรยุโรป ทีมชาย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมามอบให้กับลูกค้า AIS และแฟนบอลชาวไทยได้สำเร็จ เพราะเราเชื่อว่าการแข่งขันอย่าง ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก รวมถึง ยูฟ่า ยูโรปา ลีก, และยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก เป็นรายการฟุตบอลที่มีแฟนบอลชาวไทยให้การติดตามอย่างมาก เพราะเป็นการรวมเหล่าสโมสรชั้นนำและนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์จากลีกดังของยุโรป ไม่ว่าจะเป็น พรีเมียร์ลีก อังกฤษ, บุนเดสลีกา เยอรมนี, ลาลีก้า สเปน, กัลโช่ เซเรียอา อิตาลี หรือลีกเอิง ฝรั่งเศส มาชิงชัยกันเพื่อเป็นเบอร์ 1 ของทวีป อีกทั้งยังเต็มไปด้วยมนต์ขลังและเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดของวงการลูกหนังโลก
ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง AIS และ UC3 ในนามสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป (UEFA) องค์กรผู้กำกับดูแลฟุตบอลยุโรป ร่วมกับกลุ่มสโมสรฟุตบอลยุโรป (European Football Clubs หรือ EFC) ซึ่งเป็นตัวแทนสโมสรชั้นนำกว่า 800 แห่ง ผสานเข้ากับโครงข่ายดิจิทัลอัจฉริยะและแพลตฟอร์มศูนย์รวมคอนเทนต์กีฬาอันดับ 1 ของไทยอย่าง AIS PLAY เมื่อรวมกับลิขสิทธิ์กีฬาระดับโลกรายการอื่นๆ ที่มีอยู่ในมือ ยิ่งช่วยเติมเต็มประสบการณ์การรับชม ให้แฟนๆ ได้เต็มอิ่มกับการแข่งขันระดับพรีเมียมตลอดทั้งสัปดาห์อย่างสมบูรณ์แบบ"
การคว้าสิทธิ์ฟุตบอลยุโรปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในครั้งนี้ ของ AIS PLAY นับเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำศูนย์รวมความบันเทิงที่ครอบคลุมทุกความต้องการ เดินหน้าขยายขอบเขตคอนเทนต์ให้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อส่งมอบสุดยอดประสบการณ์กีฬาระดับพรีเมียม ที่แฟนๆ ชาวไทยรอคอย ซึ่ง AIS PLAY เป็นช่องทางหลักเพียงรายเดียว ที่รวบรวมคอนเทนต์ทั้งหมดของรายการนี้ไว้ให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชม โดยทาง AIS PLAY ได้เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและระบบการถ่ายทอดสดเพื่อรองรับการให้บริการระยะยาวในระดับพรีเมียมตลอดทั้ง 4 ฤดูกาล