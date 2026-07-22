เอเชียน ทัวร์ จับมือ ดีพีเวิลด์ - พีจีเอทัวร์ เปิดศักราชใหม่วงการกอล์ฟ

เอเชียน ทัวร์, ดีพี เวิลด์ ทัวร์ และ พีจีเอ ทัวร์ ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ผนึกกำลังเพื่อสร้างโอกาสทั้งในด้านธุรกิจและการแข่งขันไปจนถึงปี 2029 เป็นอย่างต่ำ รวมถึงเปิดเส้นทางสู่เวทีการแข่งขันสำหรับผู้เล่นชั้นนำของเอเชียน ทัวร์ ซึ่งจะเริ่มที่ดีพีเวิลด์ ทัวร์ ฤดูกาล 2027 นับเป็นการเปิดศักราชใหม่ของวงการกอล์ฟระดับโลก
นอกจากนี้ ดีพี เวิลด์ ทัวร์ จะกลับมาร่วมจัดการแข่งขันกับ เอเชียน ทัวร์ ในบางรายการอีกครั้งตั้งแต่ปี 2027 เป็นต้นไป โดยจะเปิดเผยรายละเอียดรายการแข่งขันดังกล่าวเมื่อมีการประกาศตารางการแข่งขันของดีพี เวิลด์ ทัวร์ สำหรับฤดูกาลถัดไปในช่วงปลายปีนี้
โดยก่อนหน้านี้ ดีพี เวิลด์ ทัวร์ และ เอเชียน ทัวร์ เคยร่วมเป็นพันธมิตรระหว่างปี 2016 ถึง 2021 ซึ่งเป็นการสานต่อความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี 1999 เมื่อกอล์ฟรายการ มาเลเซียน โอเพ่น กลายเป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่ได้รับการรับรองและจัดการแข่งขันร่วมกันโดยทั้งสองทัวร์
ทั้งนี้มีการจัดการแข่งขันร่วมกันมาแล้วรวมทั้งสิ้น 108 รายการ และยังมีอีก 21 รายการที่จัดการแข่งขันร่วมกันโดยมีทัวร์ที่สามเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ ซันไชน์ ทัวร์ หรือ พีจีเอ ทัวร์ ออฟ ออสตราเลเซีย
โช มินน์ ตันท์ กรรมาธิการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอเชียน ทัวร์ เผยว่า “นับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการร่วมมือกับดีพี เวิลด์ ทัวร์ และ พีจีเอ ทัวร์ เพื่อยกระดับเอเชียน ทัวร์ ให้ดียิ่งขึ้นสำหรับสมาชิก แฟนกอล์ฟ และพันธมิตรของเรา การผนึกกำลังของทั้งสามทัวร์ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยขยายขอบเขตและศักยภาพของการแข่งขันกอล์ฟระดับอาชีพในเอเชียให้กว้างไกลยิ่งขึ้น การจัดการแข่งขันร่วมกันไม่เพียงแต่จะเปิดโอกาสให้สมาชิกของเราได้ลงแข่งขันในเวทีระดับโลกอย่างสม่ำเสมอเท่านั้น แต่เรายังรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ต้อนรับนักกอล์ฟจากทัวร์อื่นๆ มาร่วมแข่งขันในรายการสำคัญของเรา ซึ่งถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความหลากหลายของวงการกอล์ฟในเอเชีย”
เบน โคเวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันและปฏิบัติการของดีพี เวิลด์ ทัวร์ กล่าวว่า "เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์อันยาวนานกับ เอเชียน ทัวร์ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่อได้ พีจีเอ ทัวร์ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือครั้งใหม่นี้”
"ในฐานะทัวร์กอล์ฟระดับโลก เราได้รวบรวมนักกอล์ฟฝีมือดีจากนานาชาติไว้ด้วยกัน และเส้นทางที่ชัดเจนซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือนี้จะมอบโอกาสระดับสากลให้แก่สมาชิกของเอเชียน ทัวร์ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้นข้อตกลงของเราจึงไม่เป็นเพียงก้าวสำคัญสำหรับวงการกอล์ฟในเอเชียเท่านั้น แต่ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งความร่วมมือที่น่าตื่นเต้นสำหรับกีฬากอล์ฟในระดับโลกอีกด้วย"
คริสเตียน ฮาร์ดี รองประธานอาวุโสฝ่ายกิจการระหว่างประเทศของพีจีเอ ทัวร์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ข้อตกลงนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้เมื่อองค์กรต่างๆ ผนึกกำลังกันด้วยวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันเพื่ออนาคตของกีฬากอล์ฟระดับอาชีพ”
“ภายใต้ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับดีพี เวิลด์ ทัวร์ เราได้มุ่งมั่นสร้างเวทีกีฬากอล์ฟระดับโลกที่มีความเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับเอเชียน ทัวร์ เข้ามาร่วมในภารกิจนี้ เรากำลังร่วมมือกันสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่นักกีฬา ยกระดับการแข่งขันรายการระดับชาติที่สำคัญทั่วโลก รวมถึงเดินหน้าพัฒนาและเสริมสร้างเส้นทางเพื่อค้นหาและปั้นนักกอล์ฟระดับแถวหน้าของวงการในรุ่นต่อไป”