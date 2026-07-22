“เลเอา” โดนจวกยับ ทัศนคติสุดบู่ โพสต์เหยียดผู้หญิง เกาะกระแสบอลโลก-ไล่ไปทำอย่างอื่น

ราฟาเอล เลเอา แนวรุกทีมชาติโปรตุเกสและสโมสรเอซี มิลาน เจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทั่วโลก หลังโพสต์ข้อความเชิงเหยียดเพศและลดทอนคุณค่าแฟนบอลผู้หญิงอย่างน่าเกลียด จนทำเอาแฟนบอลทั่วโลกเดือดจัดรุมจวกยับเยิน
เหตุการณ์เกิดขึ้นทันทีหลังเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026 สิ้นสุดลง โดยดาวเตะวัย 27 ปีรายนี้ ได้ใช้บัญชีอินสตาแกรมสำรอง โพสต์ข้อความระบุว่า "GIRLS, world cup is finished. Now u can stop acting like u understand football" หรือแปลเป็นไทยว่า “สาวๆ ทั้งหลาย ฟุตบอลโลกจบแล้วนะ ตอนนี้เลิกทำเป็นเหมือนว่าเข้าใจฟุตบอลได้แล้ว”
โพสต์ดังกล่าวของ เลเอา สื่อเจตนาดูถูกอย่างชัดเจนว่า ผู้หญิงไม่มีความรู้เรื่องฟุตบอลและเป็นเพียงแค่พวกเกาะกระแสอีเวนต์ใหญ่เท่านั้น แม้เจ้าตัวจะรู้ตัวว่าพลาดและรีบลบโพสต์ออกไปในเวลาอันรวดเร็ว แต่ก็ไม่รอดพ้นมือดีที่แคปหน้าจอไว้ได้ทัน ก่อนจะนำไปแชร์ต่อในแพลตฟอร์ม X (ทวิตเตอร์) และโซเชียลมีเดียอื่นๆ จนกลายเป็นไวรัลไฟลุกในพริบตา