"บังติ๊ฟ" แจงปมความรุนแรง เหตุรับไม่ได้น้องสาวก้าวร้าวแม่ ซัดคนสนิทเป่าหู หลอกเงิน “ซัยดาเนีย”

จากกรณีดราม่าสั่นสะเทือนวงการมวยไทย และครอบครัวยูฮันเงาะ หลัง ซัยดาเนีย ลูกทรายกองดิน ออกมาแฉว่าตนเองต้องเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัว จนเจ็บปวดทั้งกายและใจ ท่ามกลางกระแสโจมตีฝั่งพ่อแม่และค่ายมวยอย่างหนัก
ล่าสุด "บังติ๊ฟ ตระกูลมวย" พี่ชายคนโตของตระกูล ได้ไลฟ์สดตอบโต้อีกครั้ง โดยครั้งนี้เดือดทะลุปรอท เมื่อเจ้าตัวตัดสินใจเปิดชื่อตัวละครสำคัญอย่าง "จอย" บุคคลใกล้ชิดของน้องสาว โดยระบุชัดเจนว่าเป็นคนบงการเขียนสคริปต์ให้น้องสาวออกมาโจมตีคุณพ่อคุณแม่
“บังติ๊ฟ“ แฉความลับเรื่องเงินทองภายในบ้าน หลังจาก ซัยดาเนีย ตัดพ้อเรื่องความยุติธรรมที่ไม่เคยได้รับ แถมระบุว่าประเด็นเงิน 5 แสนบาทที่คุณแม่ไม่ยอมให้นั้น แท้จริงแล้วเป็นเพราะ ซัยดาเนีย แอบนำเงินก้อนนี้ไปให้คนสนิท ปิดค่างวดรถที่มีปัญหาให้กับฝ่ายหญิง (จอย) ครอบครัวจึงจำเป็นต้องเข้ามาแทรกแซง เพื่อปกป้องทรัพย์สินของน้องสาว
พร้อมเอ่ยปากเตือนสติฝั่งคนข้างกายว่าให้หยุดคอนโทรลซัยดาเนียได้แล้ว และขู่ทิ้งท้ายว่าหากยังไม่ยอมจบ ก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีคนขุดอดีตเรื่องราวในกองประกวดหรือเรื่องช่างแต่งหน้าของฝ่ายหญิงขึ้นมาพูดถึงให้สังคมได้รู้
“บังติ๊ฟ“ ยืนยันว่าการลงโทษตบตีภายในบ้านที่ผ่านมา เป็นเพียงระบบการอบรมสั่งสอนดัดนิสัย ซึ่งเบากว่าการโดนคู่ต่อสู้ชกบนสังเวียนมวยหลายเท่า และลูกๆทุกคนก็เติบโตมาในกรอบนี้อย่างมีความสุข มีเพียงซัยดาเนียคนเดียวที่กำลังหลงระเริงและถูกชี้นำผิดๆ จากนี้ไปครอบครัวถือว่าหมดหน้าที่ และขอให้น้องสาวออกไปใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการกับคนข้างกาย โดยไม่มีความผูกพันเกี่ยวข้องใดๆ กับค่ายมวยและครอบครัวลูกทรายกองดินอีกต่อไป