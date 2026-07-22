ยามาฮ่า ร่วมประกาศความพร้อม “บุรีรัมย์ มาราธอน 2027” สนับสนุนต่อเนื่องปีที่ 11 ผลักดันประเทศไทยสู่ Marathon Destination แห่งเอเชีย

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ยังคงเดินหน้าสนับสนุนการแข่งขัน “บุรีรัมย์ มาราธอน 2027” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 สะท้อนความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการร่วมส่งเสริมไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างแอ็กทีฟ ควบคู่กับการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) และการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับผู้คน ผ่านกิจกรรมระดับนานาชาติที่เชื่อมโยงกีฬา การเดินทาง และไลฟ์สไตล์เข้าไว้ด้วยกัน
โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร นายภาณุพล กิตติคำรณ ที่ปรึกษารองประธานกรรมการบริหาร และนายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้าและการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เข้าร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขัน “บุรีรัมย์ มาราธอน 2027” พร้อมถ่ายภาพร่วมกับ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และคณะผู้จัดการแข่งขัน
การแข่งขันในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Beat the Night, Run the Light” พร้อมประกาศก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ของการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งยกระดับจังหวัดบุรีรัมย์สู่การเป็น Marathon Destination แห่งเอเชีย และเป็นหนึ่งในรายการวิ่งระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับจากนักวิ่งทั่วโลก ซึ่งมีกำหนดจัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2570 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ภายใต้แนวคิด Feel The Unique Experience ยามาฮ่าเชื่อว่าประสบการณ์อันน่าประทับใจสามารถเกิดขึ้นได้จากการออกไปสัมผัสสิ่งใหม่ พบปะผู้คนใหม่ ๆ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจ โดยในปีนี้ ยามาฮ่าได้เชิญชวนลูกค้ารถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศ รวมถึงสื่อมวลชน เข้าร่วมสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันไนท์รันระดับโลก และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลกีฬาสำคัญของประเทศไทย
นอกจากนี้ ภายในงานแข่งขัน ยามาฮ่ายังเตรียมกิจกรรมพิเศษสำหรับนักวิ่งและผู้ร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นจุดบริการน้ำดื่ม ของที่ระลึกจากยามาฮ่า บูทกิจกรรม และ Photo Corner บริเวณจุดปล่อยตัวและเส้นชัย เพื่อร่วมสร้างสีสันและส่งมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจตลอดการแข่งขัน
สำหรับงานแถลงข่าวการแข่งขัน “บุรีรัมย์ มาราธอน 2027” จัดขึ้น ณ เดอะ สตอรี่ส์ สแควร์ ชั้น G ศูนย์การค้า One Bangkok เมื่อเร็ว ๆ นี้
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