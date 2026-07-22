"ตะวันฉาย" สละแชมป์โลกมวยไทย ONE เลื่อนสถานะ "นิโค" ครองบัลลังก์แทน

วัน แชมเปียนชิพ (ONE) แจ้งข่าวสำคัญ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ประกาศสละบัลลังก์ราชันของรุ่นนี้ เพื่อโฟกัสการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บให้กลับมาสมบูรณ์เต็มร้อย
ส่งผลให้ “นิโค คาร์ริลโล” เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกเฉพาะกาลจากสกอตแลนด์ ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นแชมป์โลกอย่างเป็นทางการ
การตัดสินใจครั้งนี้มีสาเหตุมาจากอาการกระดูกหน้าแข้งหักที่ “ตะวันฉาย” ได้รับจากศึก ONE ลุมพินี 137 เมื่อเดือน ธ.ค. 2568 ซึ่งทำให้ต้องพักการแข่งขันเป็นเวลานานและไม่สามารถป้องกันตำแหน่งได้
เจ้าของฉายา "ซ้ายดารา" จึงเลือกสละบัลลังก์ที่ครองมาตั้งแต่เดือน ก.ย. 2565 เพื่อเปิดทางให้การแข่งขันรุ่นเฟเธอร์เวตเดินหน้าต่อไป
โดย ตะวันฉาย กล่าวเปิดใจถึงการสละตำแหน่งในครั้งนี้ ว่า "เข็มขัดเส้นนี้มันผ่านอะไรมาหลายอย่าง ผมแลกมาด้วยความเหนื่อย ความกดดัน ทุกคนมีความฝันอยากเป็นแชมป์นาน ๆ ผมก็อยากเป็นแชมป์ให้นานที่สุด แต่ผมได้คิดทบทวนอะไรหลายอย่างหลังจากบาดเจ็บ”
“วันนี้ขอประกาศสละแชมป์โลกอย่างเป็นทางการครับ เพื่อให้ตำแหน่งถัดไปหรือแชมป์เฉพาะกาลได้ทำตามความฝันต่อ”