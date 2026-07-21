"อาร์ภรนันท์" หวดฟิลิปปินส์ขาดกระจุย ฉลุยรอบ 8 คน ศึกเก็บแต้มเอเชียตามคาด

การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย ระดับเกรด 2 รายการ "แอลทีเอที เอทีเอฟ เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ 2026" สนาม 3 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2569 ในรอบเมนดรอว์ เป็นการแข่งขันวันที่สอง
ประเภทหญิงเดี่ยว อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ นักเทนนิสไทย โชว์ฟอร์มได้สมกับการเป็นมือวางอันดับ 1 ของรายการ ในการแข่งขันรอบสอง (16 คน) ซึ่งเอาชนะ วาเนีย พาราวัน นักหวดชาวฟิลิปปินส์ ได้อย่างขาดลอย ด้วยสกอร์ 6-1 และ 6-0 ส่งผลให้ อาร์ภรนันท์ ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ ปัณณิภา ธาดาตั้งสกุล จากไทยเช่นกัน
ทางด้าน กาญจน์นเรศร์ ครูศากยวงศ์ นักหวดเยาวชนชายไทยก็คว้าชัยในประเภทชายเดี่ยว รอบสอง (16 คน) โดยเอาชนะ โนอาห์ หยาง จากสหรัฐอเมริกา 2-0 เซต 6-3 และ 6-1 ฉลุยเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไป
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ ชายเดี่ยว รอบสอง มหาสมุทร พงศ์ศิริเลิศ ชนะ ไนเลช พราหมณ์ (ศรีลังกา) 6-3, 6-2, พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ (วาง 3) ชนะ เควิน คูโควิซซ่า 6-3, 6-0, โอลีเวอร์ เบนเซน เบิร์กฮาวท์ แพ้ หว่อง ดันเต้ (5-ฮ่องกง) 4-6, 2-6, ปรัตถกร ภาชีรัตน์ แพ้ โอลิเวอร์ เลา (6-ฮ่องกง) 1-6, 3-6
หญิงเดี่ยว รอบสอง วิมุตติญา พงษ์หนู (วาง 4) ชนะ พินมุกดา สมศรี 6-0, 6-0, ปัณณิภา ธาดาตั้งสกุล ชนะ ควินน์ เซ (7-ฮ่องกง) 5-7, 6-1 และ 6-4, กฤษณา รอดประเสริฐ (วาง 6) ชนะ ปุณย์ชนก สร้อยรุ่งเรือง 6-0, 6-0, จัสมิน มณีชยางกูร แพ้ จาง เจียอี้ (5-จีน) 6-7(2-7), 3-6, อรญา มีโภคี แพ้ ยุก ซาง (2-ฮ่องกง) 1-6, 0-6