“โรดี้” เต็ง 1 คว้าบัลลงดอร์ “ยามาล” อันดับ 2 “เมสซี่” หล่นที่ 6

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ทำการประมวลผลและวิเคราะห์โอกาสในการคว้ารางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปี หรือ บัลลงดอร์ ประจำปีนี้ใหม่อีกครั้ง หลังจบศึกฟุตบอลโลก 2026 โดยขุนพลนักเตะจาก ทีมชาติสเปน ชุดแชมป์โลกหมาดๆ ก้าวขึ้นมาผูกขาดความเหนือกว่าในทำเนียบตัวเต็งทันที
จากการคำนวณของระบบปัญญาประดิษฐ์ ยกให้ โรดรี มิดฟิลด์สมองเพชรของ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และทีมชาติสเปน เป็นตัวเต็งอันดับ 1 ที่มีโอกาสคว้าบอลทองคำไปครองสูงถึง 26% หลังโชว์ฟอร์มเป็นกระดูกสันหลังพาทัพ "กระทิงดุ" เถลิงบัลลังก์แชมป์โลกสมัยที่ 2 พร้อมคว้าตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ หรือ โกลเด้นบอล มาครอง
ขณะที่อันดับ 2 ตกเป็นของ ลามีน ยามาล แนวรุกมหัศจรรย์วัย 19 ปีจาก บาร์เซโลนา ที่ตามมาติดๆ ที่ 23 เปอร์เซ็นต์ หลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์โลก และทำผลงานส่วนตัวได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจตลอดทัวร์นาเมนต์
ประเด็นที่น่าสนใจคือ ลิโอเนล เมสซี่ ซูเปอร์สตาร์อาร์เจนตินา ที่ก่อนนัดชิงชนะเลิศถูกมองว่าเป็นตัวเต็งอันดับต้นๆ จากผลงานกระหน่ำ 8 ประตูในทัวร์นาเมนต์ ทว่าการพ่ายแพ้ในนัดชิงชนะเลิศ ประกอบกับผลงานในระดับสโมสรกับ อินเตอร์ ไมอามี ไม่ถูกนำมาคิดคะแนนในช่วงเวลานี้ ส่งผลให้โอกาสคว้าบัลลงดอร์สมัยที่ 9 ของเขาร่วงลงไปอยู่อันดับ 6 โอกาสเหลือเพียง 4.5 เปอร์เซ็นต์ ทันที
สรุป 10 ตัวเต็งบัลลงดอร์ 2026 จากการคำนวณของซูเปอร์คอมพิวเตอร์
อันดับ 1 โรดรี้ (สเปน / แมนเชสเตอร์ ซิตี้) โอกาส 26 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 2 ลามีน ยามาล (สเปน / บาร์เซโลนา) โอกาส 23 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 3 คีเลียน เอ็มบัปเป้ (ฝรั่งเศส / เรอัล มาดริด) โอกาส 15.5 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 4 อุสมาน เดมเบเล (ฝรั่งเศส / เปแอสเช) โอกาส 10.5 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 5 จู๊ด เบลลิงแฮม (อังกฤษ / เรอัล มาดริด) โอกาส 7 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 6 ลิโอเนล เมสซี่ (อาร์เจนตินา / อินเตอร์ ไมอามี่) โอกาส 4.5 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 7 วิตินญ่า (โปรตุเกส / เปแอสเช) โอกาส 3.0 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 8 แฮร์รี่ เคน (อังกฤษ / บาเยิร์น มิวนิค) โอกาส 2.5 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 9 เดแคลน ไรซ์ (อังกฤษ / อาร์เซน่อล) โอกาส 1.3 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 10 เฟร์ราน ตอร์เรส (สเปน / บาร์เซโลนา) 1.2 เปอร์เซ็นต์
ภาพ : FIFA