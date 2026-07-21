“กัส-ธีรไนย” จ่อแชมป์เอเชีย-แปซิฟิก!! ซิ่งคว้า 2 โพเดียม 1 ชัยชนะที่ มันดาลิกา “อิงค์-อัศวานันท์” ยกระดับฝีมือไล่แซงคู่แข่งทั้ง 2 เรซ

ทัพนักบิดดาวรุ่งจาก ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม สร้างผลงานยอดเยี่ยมบนเวทีระดับนานาชาติ ในศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ดาวรุ่ง YAMAHA BLU CRU Asia-Pacific Championship 2026 สนามที่ 3 ที่ เปอร์ตามิน่า มันดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย โดย “กัส” ธีรไนย ทับทิม ระเบิดฟอร์มคว้า 1 ชัยชนะ และ 2 โพเดียม จากการแข่งขันทั้งสองเรซ พร้อมขยับขึ้นรั้งอันดับ 2 บนตารางคะแนนสะสม ห่างจ่าฝูงเพียง 2 คะแนน ขณะที่ “อิงค์” อัศวานันท์ โชว์พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ไล่แซงคู่แข่งได้อย่างดุดันทั้งสองเรซ
การแข่งขัน YAMAHA BLU CRU Asia-Pacific Championship 2026 สนามที่ 3 ดวลความเร็วระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยมีนักบิดดาวรุ่งชั้นนำจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกกว่า 21 คน ลงชิงชัยบนสังเวียนความเร็วที่ขึ้นชื่อเรื่องความท้าทายอย่าง สนาม เปอร์ตามิน่า มันดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ในเรซแรกเมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม “กัส-ธีรไนย” เจ้าของรถแข่งหมายเลข 9 ออกตัวจากกริดที่ 6 ก่อนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม เกาะกลุ่มผู้นำได้ตั้งแต่ต้นเรซ และขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นตลอดการแข่งขัน นักบิดดาวรุ่งชาวไทยเลือกจังหวะเปิดเกมบุกในช่วงท้ายเรซ ก่อนทะยานขึ้นเป็นผู้นำในรอบสุดท้าย และบิดเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกด้วยเวลารวม 18 นาที 57.228 วินาที คว้าชัยชนะอย่างสุดมัน
ด้าน “อิงค์-อัศวานันท์” ซึ่งออกตัวจากกริดที่ 17 ต้องเจองานหนักตั้งแต่เริ่มต้น แต่ยังสามารถไล่แซงคู่แข่งขึ้นมาได้หลายอันดับ ก่อนจบการแข่งขันในอันดับ 7 ตามหลังผู้ชนะ 12.816 วินาที
ส่วนการแข่งขันเรซที่ 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม “กัส-ธีรไนย” ยังคงรักษาฟอร์มร้อนแรง ออกตัวจากแถวที่ 2 และขยับขึ้นสู่กลุ่มนำได้อย่างรวดเร็ว ก่อนรั้งอันดับ 3 ในช่วงครึ่งทางของการแข่งขัน แม้จะเสียจังหวะหล่นลงไปอันดับ 4 ในช่วงสองรอบสุดท้าย แต่นักบิดไทยยังอาศัยจังหวะแซงอันเฉียบคม ไล่ผ่านคู่แข่งได้ถึง 2 คันในรอบสุดท้าย ทะยานเข้าเส้นชัยในอันดับ 2 ด้วยเวลารวม 18 นาที 53.607 วินาที ตามหลังผู้ชนะอย่าง ฮันเตอร์ คอร์นีย์ ดาวรุ่งชาวออสเตรเลีย เพียง 3.078 วินาที ขณะที่ “อิงค์-อัศวานันท์” ยังคงแสดงพัฒนาการที่น่าประทับใจ แม้ต้องต่อสู้ในกลุ่มกลาง แต่สามารถไล่แซงคู่แข่งได้ถึง 7 คัน ก่อนบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 9 ด้วยเวลารวม 19 นาที 08.764 วินาที ตามหลังผู้ชนะ 18.235 วินาที
หลังผ่านการแข่งขัน 6 เรซ จาก 3 สนามแรก “กัส-ธีรไนย” ขยับขึ้นมารั้งอันดับ 2 บนตารางคะแนนสะสม มี 102 คะแนน ตามหลังจ่าฝูงอย่าง ฮันเตอร์ คอร์นีย์ เพียง 2 คะแนน เท่านั้น ทำให้การลุ้นแชมป์ประจำปีเข้มข้นอย่างยิ่ง ขณะที่ “อิงค์-อัศวานันท์” รั้งอันดับ 10 ของตารางคะแนนสะสม มีทั้งสิ้น 29 คะแนน ทั้งนี้ ศึก YAMAHA BLU CRU Asia-Pacific Championship 2026 สนามถัดไป จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2569 นี้ ณ สนาม โมบิลิตี้ รีสอร์ท โมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทัพนักบิดดาวรุ่งของ ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม จะเดินหน้าลุ้นชัยชนะและคะแนนสะสมต่อเนื่องบนเวทีระดับเอเชีย-แปซิฟิก
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