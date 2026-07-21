สวนกระแสโลกสับเละ สื่ออาร์เจนซูฮกแข้งคือวีรบุรุษ ชี้เหตุตะลุมบอนแค่อารมณ์ค้างนัดชิง

บรรดาสื่อใหญ่ในประเทศอาร์เจนตินา พร้อมใจกันออกมาแสดงพลังปกป้องและยกย่องขุนพลนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินา แม้ว่าจะต้องอกหักพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติสเปน 0-1 ในช่วงต่อเวลาพิเศษ นัดชิงชนะเลิศ ฟุตบอลโลก 2026 และต้องเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากกรณีเหตุการณ์ตะลุมบอนหลังสิ้นเสียงนกหวีด
คลาริน (Clarín) หนังสือพิมพ์ทรงอิทธิพลที่สุดของอาร์เจนตินา ตีพิมพ์ภาพ ลิโอเนล เมสซี่ ที่หลั่งน้ำตาด้วยความผิดหวัง พร้อมพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งอย่างยิ่งใหญ่ว่าพวกเขาทุ่มเททุกอย่างแล้ว ไม่มีอะไรต้องตำหนิตัวเอง พร้อมระบุว่า ทัวร์นาเมนต์นี้ได้สร้างความผูกพันที่แน่นแฟ้นระหว่างประชาชนกับทีมชาติในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ขณะที่ ลา นาซิออน (La Nación) อีกหนึ่งสื่อหลัก ร่วมยกย่องทัพนักเตะว่าเป็นความภูมิใจของชาติ พร้อมชื่นชมหัวจิตหัวใจของนักเตะที่เหลือเพียง 10 คนในสนาม หลัง เอนโซ เฟอร์นันเดซ โดนใบแดง แต่ยังสามารถต่อกรกับระบบทีมอันแข็งแกร่งของสเปนได้อย่างสมศักดิ์ศรีจนถึงนาทีสุดท้าย
ในขณะที่สื่อต่างชาติและคณะกรรมการวินัยของฟีฟ่ากำลังเพ่งเล็งบทลงโทษต่อผู้เล่นอาร์เจนตินาจากเหตุชุลมุนในสนาม แต่สื่อท้องถิ่นของอาร์เจนตินากลับมองมุมต่าง โดยระบุว่าอาร์เจนตินาชุดนี้เป็นทีมที่สุภาพและให้เกียรติผู้อื่นเสมอ ส่วนภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปะทะกันของ นาฮูเอล โมลินา, เลอันโดร ปาเรเดส หรือสตาฟฟ์โค้ชอย่าง โรแบร์โต อยาลา นั้น สื่ออาร์เจนตินาแย้งว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเดี่ยวๆ อย่างน่าเสียดาย ซึ่งเป็นผลมาจากอารมณ์ร่วมในเกมที่สูงเกินไปในเกมนัดชิงชนะเลิศ ไม่ใช่พฤติกรรมถาวรของทีมแต่อย่างใด