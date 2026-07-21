ลุ้น “คอร์ด้า-ยู” ลุ้นทำแฮตทริกแชมป์เมเจอร์จากศึก เอไอจี วีเมนส์ฯ

การแข่งขันกอล์ฟ “เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น” เมเจอร์หญิงรายการที่ 5 สุดท้ายของปี เตรียมเปิดฉากชิงชัยที่สนามรอยัล ลีแธม แอนด์เซนต์แอนส์ ประเทศอังกฤษ ในสัปดาห์หน้า โดยมีสองดาวดังอย่าง เนลลี คอร์ด้า และ แฮรัน ยู โปรสาวมือหนึ่งและสามของโลก ลงลุ้นทำแฮตทริกแชมป์เมเจอร์ให้กับตัวเอง หลังกวาดชัยชนะมาแล้วคนละสองแชมป์ในฤดูกาล 2026
จากการแข่งขันรายการเมเจอร์ของปี 4 รายการที่ผ่านมา ปรากฏว่าสองนักกอล์ฟหญิงระดับแถวหน้าของโลกอย่าง เนลลี คอร์ด้า โปรสาวมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกัน และ แฮรัน ยู มือสามของโลกจากเกาหลีใต้ ต่างผลัดกันครองความยิ่งใหญ่บนสังเวียนเมเจอร์ โดยเป็นนักกอล์ฟเพียงสองคนเท่านั้นที่สามารถคว้าแชมป์เมเจอร์ได้มากกว่า 1 รายการในฤดูกาลนี้
เริ่มจาก เนลลี คอร์ด้า นักกอล์ฟวัย 27 ปี โชว์ฟอร์มเหนือชั้นที่สนามเมโมเรียล ปาร์ค คว้าแชมป์ เชฟรอน แชมเปียนชิพ เมเจอร์แรกของปีเมื่อเดือนเมษายน ด้วยสกอร์ทิ้งห่าง รัวหนิง หยิน มือดีจากจีน ถึง 5 สโตรก ซึ่งถือเป็นชัยชนะด้วยสกอร์ทิ้งห่างอันดับสองมากที่สุดของรายการเชฟรอนในรอบ 18 ปี
แม้ว่าคอร์ด้าจะคว้าแชมป์ เชฟรอน แชมเปียนชิพ มาได้อย่างค่อนข้างง่ายดาย แต่สถานการณ์ในศึก ยูเอส วีเมนส์ โอเพ่น เมเจอร์ที่สองของปีที่สนามริเวียร่า คันทรี คลับ ในเดือนมิถุนายนนั้นยากลำบากกว่ามาก หลังจากตามหลังอยู่ถึง 7 สโตรกในรอบแรก คอร์ด้าก็ฮึดสู้กลับมาได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการทำสกอร์ 67 ติดต่อกันสองรอบจนกลับมามีลุ้นแชมป์ ก่อนปิดท้ายด้วยการพัตต์ระยะ 3 ฟุตเพื่อเซฟพาร์ในหลุมสุดท้ายท่ามกลางความกดดัน คว้าแชมป์เมเจอร์ที่สองของฤดูกาลได้สำเร็จ โดยเฉือนชนะ ชาร์ลีย์ ฮัลล์ และกาบี โลเปซ เพียงสโตรคเดียว
นอกจากนี้ยังนับเป็นแชมป์เมเจอร์รายการที่ 4 ของคอร์ด้า ทำให้เธอเหลืออีกเพียงรายการเดียวก็จะทำสถิติแกรนด์สแลม และอีกสองรายการเพื่อกวาดแชมป์เมเจอร์ทั้งหมด (ซูเปอร์สแลม) โดยมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกอล์ฟโลกในศึก เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น เมเจอร์สุดท้ายของปี ที่สนามรอยัล ลีแธม แอนด์เซนต์แอนส์ ในปลายเดือนนี้
ทางด้าน แฮรัน ยู นักกอล์ฟวัย 25 ปี ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีวงสวิงที่น่าชมที่สุดคนหนึ่งของโลก คว้าแชมป์เมเจอร์แรกให้กับตัวเองได้สำเร็จจากรายการ เคพีเอ็มจี วีเมนส์ พีจีเอ แชมเปียนชิพ เมเจอร์ที่สามของปี ที่สนามฮาเซลไทน์ เนชั่นแนล กอล์ฟ คลับ เมื่อเดือนมิถุนายน โดยพลิกสถานการณ์จากการตามหลัง อินา ยุน ผู้นำรอบแรกถึง 10 สโตรก กลับมาเอาชนะเพื่อนร่วมชาติได้ในท้ายที่สุด นอกจากนี้ ยู ยังเป็นผู้เล่นคนที่ 7 นับตั้งแต่ปี 1990 ที่สามารถคว้าแชมป์ได้ในทุกฤดูกาลตลอดช่วง 4 ปีแรกที่ลงแข่งขันในแอลพีจีเอทัวร์
ต่อด้วยศึกเมเจอร์ที่สี่ของปีรายการ เอวิยอง แชมเปียนชิพ ที่สนามเอวิยอง รีสอร์ท กอล์ฟ คลับ เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ยูไม่เพียงแค่คว้าแชมป์เมเจอร์รายการที่สองให้กับตัวเองเท่านั้น แต่ยังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการครองแชมป์เมเจอร์รายการที่สองในรอบเพียงสองสัปดาห์ หลังเฉือนชนะ บรู๊ค เฮนเดอร์สัน คู่แข่งฟอร์มแรงในการดวลเพลย์ออฟ
สำหรับการแข่งขันเมเจอร์รายการที่ 5 สุดท้ายของปี “เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น” จัดขึ้นเป็นปีที่ 50 แข่งขัน ณ สนามรอยัล ลีแธม แอนด์ เซนต์ แอนส์ ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคมนี้ ด้วยเงินรางวัลให้ช่วงชิงรวม 10 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 336 ล้านบาท ซึ่งทั้ง เนลลี คอร์ด้า และ แฮรัน ยู ต่างลุ้นทำแฮตทริกแชมป์เมเจอร์รายการที่สามให้กับตัวเอง รวมถึงผู้เล่นจากทั่วโลกอีกกว่า 140 คน ที่หวังจารึกชื่อลงในทำเนียบแชมป์รายการเมเจอร์อันทรงเกียรตินี้