“ซัยดาเนีย” โต้ปมแอบอัพค่าตัว แฉทนความรุนแรงในบ้านไม่ไหว ตอนนี้กาย-ใจพัง ลั่นไม่มีใครบงการ

ซัยดาเนีย ลูกทรายกองดิน ออกมาโพสต์แจงรอบสอง ตอบโต้ฝั่งพี่ชาย ยืนยันไม่ได้ทักไปขอขึ้นชกหรือแอบรับงานเองหลังบ้าน และไม่มีใครชักจูงล้างสมอง ก่อนแฉกลับปมความรุนแรงในครอบครัว ย้ำชัดไม่ควรเกิดขึ้นกับใครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เผยทนทุกข์สะสมจนสภาพจิตใจพัง มีแผลลึกในใจนานกว่า 6-7 ปี โดยเจ้าตัวร่ายข้อความยาวผ่านหน้าเฟซบุ๊ค ว่า
“สวัสดีค่ะ น้องเนียร์ขอออกมาแจงเรื่องราวเพิ่มเติมในมุมมองของตัวเอง หากเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวอ้าง อาจทำให้ใครหรือตัวน้องเนียร์เองที่เข้าใจผิด ต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะ
ในประเด็นที่มีการกล่าวอ้างว่าน้องเนียร์รับงาน/ทักไปขอขึ้นชกมวยเองโดยไม่ผ่านผู้เกี่ยวข้อง น้องเนียร์ขอยืนยันว่าไม่ใช่ความจริง
สำหรับไฟต์ที่ประเทศมาเลเซีย ตัวน้องเนียร์มีความตั้งใจอยากขึ้นชกเองอยู่แล้ว ตามที่ชี้แจงในโพสต์ก่อนหน้าค่ะ
และไฟต์ที่ไทย น้องเนียร์มีการพูุดคุยปรึกษาและแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นต่างๆ กับผู้เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ทั้งเรื่องงานและค่าตัว ข้อมูลที่มีการกล่าวอ้างมา น้องเนียร์ขอตอบตรงนี้ว่า น้องเนียร์ไม่ได้ตัดสินใจเรื่องนี้เพียงคนเดียว โดยทางทีมผู้จัดก็รับทราบและเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี และไม่เกี่ยวกับเรื่องบุคคลอื่นแต่อย่างใดค่ะ
ณ ช่วงเวลานั้นน้องเนียร์ยอมรับเลยว่าเป็นความรู้สึกสับสนระหว่างการให้น้องเนียร์เลือกหลายสิ่งสำคัญ บอกเลยว่ามันใหม่สำหรับตัวน้องเนียร์มาก เลยอาจทำให้การที่น้องเนียร์ไม่ได้ตอบสนองแบบเดิมๆถูกมองว่า ก้าวร้าวหรือเปลี่ยนไป น้องเนียร์ต้องขออภัยหากการกระทำนั้นเกิดขึ้นจริง แต่ยืนยันจริงๆว่าน้องเนียร์ไม่เคยคิดไม่ดีหรือคิดอคติกับใครเลย น้องเนียร์รักครอบครัวสุดใจ ไม่มีทางที่น้องเนียร์จะแข็งกร้าวโดยเป็นนิสัยใหม่ที่เกิดจากการเจอโลกมากขึ้น หรือมีสิ่งเบนความสนใจ น้องเนียร์ยังคงคำเดิมว่า น้องเนียร์ยังรักเคารพเสมอมา ในทุกช่วงเหตุการณ์
นอกจากนี้ยังมีการพาดพิงบุคคลใกล้ชิดของน้องเนียร์ที่อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิด น้องเนียร์ขอยืนยันว่า น้องเนียร์ไม่ได้ถูกชักจูงใดใดทั้งสิ้น รวมถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงไม่มีการกระทำที่ว่าชักจูง หรือบงการ และต้องขอบคุณที่เขายังคอยเป็นห่วงและอยู่ข้างๆรวมถึงครอบครัวเขาเองก็ให้ความห่วงใยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น น้องเนียร์รู้สึกไม่ดีที่เรื่องนี้ทำให้หลายคนถูกพาดพิง แต่น้องเนียร์ต้องขอบคุณมากๆที่ยังคอยช่วยเหลือหรือให้กำลังใจเสมอมา
การออกมาชี้แจงในครั้งแรกน้องเนียร์มีจุดประสงค์เพียงชี้แจง ในประเด็นที่ทางเพจค่ายมวยลูกทรายกองดินออกมาประกาศในเรื่องสัญญาตัดสิทธิ์ชก ศาสนา วินัย และข้อตกลงต่างๆ เท่านั้น แต่เพราะภายหลังกลับมีการพาดพิงและนำประเด็นอื่นมา น้องเนียร์จึงขอชี้แจงอีกครั้งค่ะ
อีกหนึ่งประเด็น คือเรื่องที่กล่าวถึงการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการสั่งสอน/ตักเตือน ใช่ค่ะ น้องเนียร์ได้พบเจอกับเหตุการณ์ดังกล่าวมาโดยตลอดและสะสมภายในใจอยู่ทุกครั้ง แต่เพราะสภาพแวดล้อมทำให้น้องเนียร์คิดว่าเป็นเรื่องปกติที่ครอบครัวจะสอนกันแบบนี้ แต่พอนานเข้าน้องเนียร์เริ่มเจ็บทั้งใจและกายจนไม่ไหว และพึ่งรับรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติ “ ความรุนแรงในครอบครัว ไม่ควรเกิดขึ้นกับใคร ไม่ว่าด้วยเหตุอะไรก็ตาม ”
รวมถึงประเด็นทางศาสนา น้องเนียร์เก็บมาไว้ในใจโดยตลอด วันนี้จะขอเปิดเผยว่าน้องเนียร์มีเหตุผลที่ทำให้เกิด trust issue และทำให้น้องเนียร์ไม่สามารถทำใจเปิดใจกับเพศตรงข้าม ซึ่งประเด็นนี้ค่อนข้าง sensitive กับตัวน้องเนียร์มากค่ะ น้องเนียร์ไม่เคยได้รับความยุติธรรมจากเรื่องนี้เลยมาตลอด 6-7 ปี
และทั้งนี้ การออกมาชี้แจงครั้งนี้ไม่มีเจตนาพาดพิง ล่วงเกิน หรือสร้างความเสียหาย ให้กับบุคคลใด เพียงแต่ต้องการอธิบายในส่วนข้อเท็จจริงของน้องเนียร์เท่านั้นเอง
ขอบคุณทุกคนที่อ่านจบ และให้โอกาสน้องเนียร์ได้ชี้แจ้ง ขอบคุณจากใจค่ะ“