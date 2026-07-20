บัวโนสไอเรสเดือด แฟนบอลอาร์เจนตินาก่อจราจลวุ่น หลังชวดแชมป์โลก 2026

บรรยากาศแห่งความผิดหวัง หลังทีมชาติอาร์เจนตินาพลาดแชมป์ฟุตบอลโลก 2026 กลายเป็นเหตุวุ่นวายกลางกรุงบัวโนสไอเรส เมื่อแฟนบอลหลายหมื่นคนที่รวมตัวชมการถ่ายทอดสดนัดชิงชนะเลิศ บริเวณลานอนุสาวรีย์โอเบลิสก์ อารมณ์ค้างจากเกม ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังจบเกมฟ้าขาว พ่าย สเปน 0-1
รายงานระบุว่า ช่วงชมเกมเป็นไปอย่างคึกคักและสงบ แต่หลังสิ้นเสียงนกหวีด แฟนบอลบางส่วนเริ่มแสดงความไม่พอใจ พยายามฝ่าแนวกั้นความปลอดภัย ก่อนเหตุการณ์บานปลายเป็นการขว้างปาขวดแก้ว ก้อนหิน และสิ่งของใส่ตำรวจปราบจลาจล ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงและแก๊สน้ำตาเข้าสลายการชุมนุม โดยเหตุปะทะกินเวลาประมาณ 20 นาที
ภาพจากจุดเกิดเหตุเผยให้เห็นเศษขวดแก้วและขยะเกลื่อนถนน ขณะที่คลิปในสื่อสังคมออนไลน์ยังบันทึกภาพเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุอย่างชุลมุน จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการใช้กำลังของตำรวจ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ก่อเหตุได้อย่างน้อย 15 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคน แม้ทางการยังไม่เปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการ