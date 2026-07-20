“อรณิชา” แชมป์คัลเลอร์ทัวร์ อุ่นเครื่องไทยแอลพีจีเอฯ

อรณิชา โกนสันเทียะ หวด 5 อันเดอร์พาร์ 67 คว้าแชมป์คัลเลอร์ ทัวร์ SOLitude@Winsor Park ที่สนามวินเซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ หนองจอก อุ่นเครื่องก่อนการแข่งขันรอบทัวร์นาเมนท์รายการ ”สิงห์-เอ็นเอสดีเอฟ เลดีส์ โอเพ่น 2026” ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ล้านบาท จะเปิดฉากดวงวงสวิงรอบแรกในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันไทยแอลพีจีเอทัวร์ ที่สนามวินเซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ หนองจอก ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคมนี้ โดยได้จัดให้มีการแข่งขันคัลเลอร์ ทัวร์ แบบวันเดย์รายการ SOLitude@Winsor Park ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท อุ่นเครื่องก่อนรอบทัวร์นาเมนท์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา ปรากฎว่า โปรปูน-อรณฺชา โกนสันเทียะ วัย 29 ปีจากลพบุรี หวด 5 อันเดอร์พาร์ 67 จาก 5 เบอร์ดี้ ไม่เสียโบกี้ คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 14,000 บาท โดยเฉือนชนะ ณัชชารีย์ ฐานชิตนิธิธันยา นักกอล์ฟอุบลราชธานี เพียงสโตรคเดียว
อรณิชา เจ้าของหนึ่งแชมป์ไต้หวันแอลพีจีเอ ปี 2024 เผยว่า “วันนี้เล่นค่อนข้างดี พัตต์ดี ไดร์ฟดี ไม่มีโบกี้เลย สภาพสนามแฉะนิดหน่อย แต่กรีนไวดี ช็อตทำแต้มส่วนใหญ่จะเป็นพัตต์ ตีไประยะหวังผลคือทำได้หมดเลย พัตต์ดีมาก สำหรับรอบทัวร์นาเมนท์สามวัน คงจะทำให้ดีที่สุด ตีตามแผน และไม่กดดันตัวเอง หวังให้ตีสกอร์อันเดอร์ทุกวันก็พอ”
ขณะที่อันดับสามร่วมที่สกอร์คนละ 2 อันเดอร์พาร์ 70 ประกอบด้วย พิมพ์นิภา ปานทอง จากนครสวรรค์, ปัทมาวดี กิตติกนก จากเชียงใหม่ และพอเพียง สุวรรณาประสิทธิ์ นักกอล์ฟสมัครเล่น