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สวนกุหลาบฯลุ้นป้องแชมป์ลิ่วชิงบอลกรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026 ดวลกรุงเทพคริสเตียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"ชมพู-ฟ้า" สวนกุหลาบวิทยาลัย ระเบิดฟอร์มสมราคาแชมป์เก่า ถล่ม "ฉลามชลจูเนียร์" อัสสัมชัญศรีราชา 3-1 ผงาดชิงดำกับ "ชงโคม่วงทอง" กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ที่ตายยาก ตามหลัง "เจ้าสัวน้อย" อัสสัมชัญธนบุรี 0-2 แต่ยังเร่งเครื่องไล่ตีเสมอ 2-2 ก่อนจะยิงจุดโทษได้แม่กว่า เอาชนะไป 7-6 ศึกฟุตบอล "กรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026" 18 ปี ก นัดชี้ชะตาแชมป์ 24 ก.ค.นี้ ที่สนามศุภชลาศัย เวลา 15.30 น.

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2569 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายการ "กรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026" เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่สนามศุภชลาศัย เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศ

คู่แรก "เจ้าสัวน้อย" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พบกับ "ชงโคม่วงทอง" โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในรอบก่อนรองชนะเลิศ อัสสัมชัญธนบุรี ถล่ม "สุภาพบุรุษแสด-ขาว" โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 4-1 ส่วน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เฉือนชนะ "ลูกแม่รำเพย" โรงเรียนเทพศรินทร์ 1-0

ครึ่งแรก ทั้งสองทีมเปิดเกมรุกใส่กันอย่างสนุก ก่อนที่ "เจ้าสัวน้อย" จะมาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะต่อบอลสุดสวยก่อนที่ ธีรภัทร ทองบาง จะจบสกอร์ในนาทีที่ 35 ท้ายเกมนาทีที่ 45+2 อันโทนี่ ตังเปา ซัดลูกที่ 2 ช่วยให้ อัสสัมชัญธนบุรี หนีห่างเป็น 2-0

ครึ่งหลัง กรุงเทพคริสเตียน แก้เกมมาดี ก่อนจะมาได้ 2 ลูกรวดจากการเหมาของ จอมพล หอมบุญมา กองหน้ากัปตันทีม นาทีที่ 64 กับ 69 ตีเสมอเป็น 2-2 จากนั้นทั้งสองทีมยิงประตูเพิ่มไม่ได้จบ 90 นาที เสมอกันไป 2-2

จึงต้องยิงจุดโทษหาทีมชนะ ปรากฏว่า "ชงโคม่วงทอง" ยิงได้แม่นกว่าเอาชนะไปด้วยสกอร์รวม 7-6 (ในเวลา 2-2) ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้สำเร็จ

ส่วนคู่ที่ 2 "ชมพูฟ้า" โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แชมป์เก่า ดวลกับ "ฉลามชลจูเนียร์" โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา รอบ 8 ทีมสุดท้าย สวนกุหลาบวิทยาลัย เอาชนะ "สิงห์เอกมัย" โรงเรียนปทุมคงคา 2-1 ขณะที่ อัสสัมชัญศรีราชา เชือด "สิงห์สะพานปลา" โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 3-2

เกมนี้ สวนกุหลาบ ระเบิดฟอร์มร้อนแรง สมราคาแชมป์เก่า เป็นฝ่ายถล่มไป "ชมพู-ฟ้า" ได้ประตูจาก ธีรเทพ ระถาพล นาทีที่ 24 กับ วชิรวิทย์ คูวงษ์วัฒนาเสรี ยิง 2 ลูก นาทีที่ 41 กับ 47 ส่วน อัสสัมชัญศรีราชา ตีไข่แตกจาก รภัสศักย์ กมลชื่นพิรุณส่ง นาทีที่ 83

สำหรับรอบชิงชนะเลิศ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จะพบกับ สวนกุหลาบวิทยาลัย ในวันที่ 24 ก.ค.69 เวลา 15.30 น. ที่สนามศุภชลาศัย
สวนกุหลาบฯลุ้นป้องแชมป์ลิ่วชิงบอลกรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026 ดวลกรุงเทพคริสเตียน
สวนกุหลาบฯลุ้นป้องแชมป์ลิ่วชิงบอลกรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026 ดวลกรุงเทพคริสเตียน
สวนกุหลาบฯลุ้นป้องแชมป์ลิ่วชิงบอลกรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026 ดวลกรุงเทพคริสเตียน
สวนกุหลาบฯลุ้นป้องแชมป์ลิ่วชิงบอลกรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026 ดวลกรุงเทพคริสเตียน
สวนกุหลาบฯลุ้นป้องแชมป์ลิ่วชิงบอลกรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026 ดวลกรุงเทพคริสเตียน
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