สวนกุหลาบฯลุ้นป้องแชมป์ลิ่วชิงบอลกรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026 ดวลกรุงเทพคริสเตียน

"ชมพู-ฟ้า" สวนกุหลาบวิทยาลัย ระเบิดฟอร์มสมราคาแชมป์เก่า ถล่ม "ฉลามชลจูเนียร์" อัสสัมชัญศรีราชา 3-1 ผงาดชิงดำกับ "ชงโคม่วงทอง" กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ที่ตายยาก ตามหลัง "เจ้าสัวน้อย" อัสสัมชัญธนบุรี 0-2 แต่ยังเร่งเครื่องไล่ตีเสมอ 2-2 ก่อนจะยิงจุดโทษได้แม่กว่า เอาชนะไป 7-6 ศึกฟุตบอล "กรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026" 18 ปี ก นัดชี้ชะตาแชมป์ 24 ก.ค.นี้ ที่สนามศุภชลาศัย เวลา 15.30 น.
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2569 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายการ "กรมพลศึกษา เดลินิวส์ คัพ 2026" เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่สนามศุภชลาศัย เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศ
คู่แรก "เจ้าสัวน้อย" โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พบกับ "ชงโคม่วงทอง" โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในรอบก่อนรองชนะเลิศ อัสสัมชัญธนบุรี ถล่ม "สุภาพบุรุษแสด-ขาว" โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 4-1 ส่วน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เฉือนชนะ "ลูกแม่รำเพย" โรงเรียนเทพศรินทร์ 1-0
ครึ่งแรก ทั้งสองทีมเปิดเกมรุกใส่กันอย่างสนุก ก่อนที่ "เจ้าสัวน้อย" จะมาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะต่อบอลสุดสวยก่อนที่ ธีรภัทร ทองบาง จะจบสกอร์ในนาทีที่ 35 ท้ายเกมนาทีที่ 45+2 อันโทนี่ ตังเปา ซัดลูกที่ 2 ช่วยให้ อัสสัมชัญธนบุรี หนีห่างเป็น 2-0
ครึ่งหลัง กรุงเทพคริสเตียน แก้เกมมาดี ก่อนจะมาได้ 2 ลูกรวดจากการเหมาของ จอมพล หอมบุญมา กองหน้ากัปตันทีม นาทีที่ 64 กับ 69 ตีเสมอเป็น 2-2 จากนั้นทั้งสองทีมยิงประตูเพิ่มไม่ได้จบ 90 นาที เสมอกันไป 2-2
จึงต้องยิงจุดโทษหาทีมชนะ ปรากฏว่า "ชงโคม่วงทอง" ยิงได้แม่นกว่าเอาชนะไปด้วยสกอร์รวม 7-6 (ในเวลา 2-2) ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้สำเร็จ
ส่วนคู่ที่ 2 "ชมพูฟ้า" โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย แชมป์เก่า ดวลกับ "ฉลามชลจูเนียร์" โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา รอบ 8 ทีมสุดท้าย สวนกุหลาบวิทยาลัย เอาชนะ "สิงห์เอกมัย" โรงเรียนปทุมคงคา 2-1 ขณะที่ อัสสัมชัญศรีราชา เชือด "สิงห์สะพานปลา" โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 3-2
เกมนี้ สวนกุหลาบ ระเบิดฟอร์มร้อนแรง สมราคาแชมป์เก่า เป็นฝ่ายถล่มไป "ชมพู-ฟ้า" ได้ประตูจาก ธีรเทพ ระถาพล นาทีที่ 24 กับ วชิรวิทย์ คูวงษ์วัฒนาเสรี ยิง 2 ลูก นาทีที่ 41 กับ 47 ส่วน อัสสัมชัญศรีราชา ตีไข่แตกจาก รภัสศักย์ กมลชื่นพิรุณส่ง นาทีที่ 83
สำหรับรอบชิงชนะเลิศ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จะพบกับ สวนกุหลาบวิทยาลัย ในวันที่ 24 ก.ค.69 เวลา 15.30 น. ที่สนามศุภชลาศัย