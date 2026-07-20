สื่อผู้ดีรุมสับอาร์เจนตินา เล่นตุกติกทำตัวเป็นอันธพาลลูกหนัง ยกสเปนแชมป์โลกคู่ควรและยุติธรรม

ควันหลังนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026 ยังคงร้อนฉ่า แม้ สเปน จะผงาดคว้าแชมป์โลกสมัยที่ 2 ไปครองได้สำเร็จจากการเฉือนชนะ อาร์เจนตินา 1-0 ในช่วงต่อเวลาพิเศษ แต่ไฮไลท์ที่ทั่วโลกโดยเฉพาะสื่ออังกฤษพากันประโคมข่าวอย่างหนักก็คือพฤติกรรมสุดเดือดของเหล่านักเตะทัพฟ้าขาว ที่ฟิวส์ขาดไล่ทำร้ายคู่แข่งหลังจบเกม
บีบีซี สปอร์ต และ เดอะ การ์เดียน 2 สื่อยักษ์ใหญ่แดนผู้ดี ตีข่าวช็อตต่อช็อตหลังสิ้นเสียงนกหวีดยาว โดยจวกยับพฤติกรรมของ เลอันโดร ปาเรเดส มิดฟิลด์อาร์เจนตินา ที่เก็บอารมณ์ไม่อยู่ พุ่งเข้าไปบีบคอ เอริค การ์เซีย และเหวี่ยง กาบี ล้มคว่ำกลางสนามขณะที่แข้งสเปนกำลังฉลองชัย จนผู้ตัดสินต้องควัก ใบแดงโดยตรงย้อนหลัง
ความเดือดยังไม่จบแค่นั้น เพราะมีรายงานเพิ่มเติมว่า เอ็นโซ่ เฟอร์นันเดซ กองกลางจากเชลซี ก็ฟิวส์ขาดเช่นกัน โดยมีปากเสียงและเกือบจะเปิดฉากตะลุมบอนกับทีมงานสตาฟฟ์โค้ชของสเปนในอุโมงค์ทางเดิน จนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องรีบวิ่งมาแยกตัวกันพัลวัน
ทั้งนี้คอลัมนิสต์จากอังกฤษพากันใช้คำรุนแรงเชิงว่าอาร์เจนตินาทีมอันธพาลลูกหนัง พร้อมวิเคราะห์ว่า อาร์เจนตินาตั้งใจใช้ศาสตร์มืดทั้งการตัดฟาวล์หนักหน่วง ปั่นประสาท และกดดันผู้ตัดสินมาตั้งแต่ครึ่งแรกเพื่อทำลายเกมรุกอันสวยงามของสเปน แต่สุดท้ายความพยายามตุกติกก็ไม่เป็นผล โดยสื่อผู้ดีชี้ว่า "นี่คือความยุติธรรมของฟุตบอลที่แท้จริง" ที่ทีมที่เน้นเล่นฟุตบอลที่บริสุทธิ์และขาวสะอาดกว่าอย่างสเปน เป็นฝ่ายได้รับการชูถ้วยรางวัลในบั้นปลาย