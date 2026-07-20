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สื่อโลกจับตา จองคุช มาค เซ็นเตอร์วัย 18 สูง 229 ซม.ว่าที่สัตว์ประหลาดตัวใหม่บาสฯเอ็นบีเอ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นภาพไวรัลที่แฟนยัดห่วงต่างประเทศแชร์กันกระหน่ำ กับภาพของ จองคุช มาค นักบาสเกตบอลดาวรุ่ง สัญชาติออสเตรเลียเชื้อสายเซาท์ซูดาน วัย 18 ปี ที่รูปร่างสูงยาวราวถึง 7 ฟุต 6 นิ้ว ประมาณ 229 เซนติเมตร จนหลายนึกว่าเป็นภาพที่สร้างจาก AI ถ้าหากเข้าลีกบาสเกตบอล NBA ตอนนี้ เจ้าตัวจะกลายเป็นผู้เล่นที่สูงที่สุดในลีกทันที สูงกว่า วิคเตอร์ เวมบันยามา ที่สูง 224 เซนติเมตร เสียอีก

ที่มาของภาพไวรัล เป็นภาพที่เขาไม่ใส่เสื้อและมีสายระโยงระยาง คือภาพจริงขณะเข้ารับการทดสอบโครงสร้างร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ (3D Motion Capture) ที่ศูนย์ฝึกบาสเกตบอลออสเตรเลีย เพื่อวิเคราะห์ท่าทางการวิ่งและป้องกันอาการบาดเจ็บ เนื่องจากรูปร่างที่สูงและผอมบางมาก

ปัจจุบันจองคุช มาค เล่นให้กับทีม เซ็นเตอร์ ออฟ เอ็กซ์เลนต์ ในออสเตรเลีย โดยเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์ และเพิ่งระเบิดฟอร์มในทัวร์นาเมนต์ อาดิดาส ยูโรแคมป์ 2026 ที่อิตาลี จนเตะตามหาวิทยาลัยดังในอเมริกา (NCAA) หลายแห่ง ที่รุมแย่งตัวกันอยู่ในตอนนี้ ซึ่งสื่อต่างประเทศก็คาดการณ์ว่าเจ้าหนูจองคุช มาค มีโอกาสสูงมากที่จะพัฒนาฝีมือเพื่อเข้าสู่การดราฟต์ตัวในลีก NBA ปี 2028

ภาพ : Australian Institute of Sport | AIS
สื่อโลกจับตา จองคุช มาค เซ็นเตอร์วัย 18 สูง 229 ซม.ว่าที่สัตว์ประหลาดตัวใหม่บาสฯเอ็นบีเอ
สื่อโลกจับตา จองคุช มาค เซ็นเตอร์วัย 18 สูง 229 ซม.ว่าที่สัตว์ประหลาดตัวใหม่บาสฯเอ็นบีเอ
สื่อโลกจับตา จองคุช มาค เซ็นเตอร์วัย 18 สูง 229 ซม.ว่าที่สัตว์ประหลาดตัวใหม่บาสฯเอ็นบีเอ
สื่อโลกจับตา จองคุช มาค เซ็นเตอร์วัย 18 สูง 229 ซม.ว่าที่สัตว์ประหลาดตัวใหม่บาสฯเอ็นบีเอ