สื่อโลกจับตา จองคุช มาค เซ็นเตอร์วัย 18 สูง 229 ซม.ว่าที่สัตว์ประหลาดตัวใหม่บาสฯเอ็นบีเอ

กลายเป็นภาพไวรัลที่แฟนยัดห่วงต่างประเทศแชร์กันกระหน่ำ กับภาพของ จองคุช มาค นักบาสเกตบอลดาวรุ่ง สัญชาติออสเตรเลียเชื้อสายเซาท์ซูดาน วัย 18 ปี ที่รูปร่างสูงยาวราวถึง 7 ฟุต 6 นิ้ว ประมาณ 229 เซนติเมตร จนหลายนึกว่าเป็นภาพที่สร้างจาก AI ถ้าหากเข้าลีกบาสเกตบอล NBA ตอนนี้ เจ้าตัวจะกลายเป็นผู้เล่นที่สูงที่สุดในลีกทันที สูงกว่า วิคเตอร์ เวมบันยามา ที่สูง 224 เซนติเมตร เสียอีก
ที่มาของภาพไวรัล เป็นภาพที่เขาไม่ใส่เสื้อและมีสายระโยงระยาง คือภาพจริงขณะเข้ารับการทดสอบโครงสร้างร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ (3D Motion Capture) ที่ศูนย์ฝึกบาสเกตบอลออสเตรเลีย เพื่อวิเคราะห์ท่าทางการวิ่งและป้องกันอาการบาดเจ็บ เนื่องจากรูปร่างที่สูงและผอมบางมาก
ปัจจุบันจองคุช มาค เล่นให้กับทีม เซ็นเตอร์ ออฟ เอ็กซ์เลนต์ ในออสเตรเลีย โดยเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์ และเพิ่งระเบิดฟอร์มในทัวร์นาเมนต์ อาดิดาส ยูโรแคมป์ 2026 ที่อิตาลี จนเตะตามหาวิทยาลัยดังในอเมริกา (NCAA) หลายแห่ง ที่รุมแย่งตัวกันอยู่ในตอนนี้ ซึ่งสื่อต่างประเทศก็คาดการณ์ว่าเจ้าหนูจองคุช มาค มีโอกาสสูงมากที่จะพัฒนาฝีมือเพื่อเข้าสู่การดราฟต์ตัวในลีก NBA ปี 2028
ภาพ : Australian Institute of Sport | AIS