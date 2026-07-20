สปอนเซอร์เปื้อนเลือด? / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
ดูเผินๆ ก็ดูเหมือนข่าวทั่วไปที่ว่า "สิงห์ผงาด" แอสตัน วิลลา เพิ่งตกลงสปอนเซอร์มูลค่า 20 ล้านปอนด์ต่อปีกับ Visit Rwanda เริ่มตั้งแต่ฤดูกาลหน้า 2026-27 เป็นต้นไป โดยจะมาแทน Betano คาดอกเสื้อทั้งทีมชาย ทีมหญิง และทีมเยาวชน
Visit Rwanda ก็เหมือนกับหน่วยงานการท่องเที่ยว กระนั้นก็ตามมีคำเตือนที่ว่าสิ่งนี้คือการฟอกขาวของประเทศรวันดา ที่อยู่ในแถบทวีปแอฟริกา เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เมื่อเดือนที่แล้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ได้ยื่นฟ้อง รวันดา ต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) โดยกล่าวหาว่าประเทศเพื่อนบ้านละเมิดสนธิสัญญาระหว่างประเทศหลายฉบับ อ้างว่า รวันดา ได้ส่งกองกำลังและให้การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธเพื่อดำเนินการทางทหารที่ผิดกฎหมายในดินแดนของตน
รวันดา ปฏิเสธหลักฐานที่ว่าตนให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏในประเทศมานานแล้ว แต่ผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติและรัฐบาลตะวันตกเป็นหนึ่งในหลายฝ่ายที่ยืนยันว่า รวันดา ให้การสนับสนุนกลุ่ม M23 ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธหลักในภาคตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
เฟลิกซ์ จาเคนส์ หัวหน้าฝ่ายรณรงค์ของ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล สหราชอาณาจักร (Amnesty International UK) ได้แสดงความกังวลว่า “ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ รวันดา ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการเบี่ยงเบนความสนใจจากประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เลวร้ายของตน”
“แอสตัน วิลลา ควรตระหนักดีว่า รวันดา กำลังพยายามใช้ความร่วมมือนี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ประเทศนี้มีประวัติการจับกุม การทรมาน และการปราบปรามเสรีภาพในการแสดงออกอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นการละเมิดที่เกิดขึ้นภายในประเทศ
“เราเห็นการนองเลือดต่อหน้าต่อตาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และ รวันดา มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นความขัดแย้งนั้น ทั้งผ่านการสนับสนุนกลุ่มกบฏ M23 และการกระทำโดยตรงของกองทัพในคองโกตะวันออก
“การใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการเบี่ยงเบนความสนใจของรวันดาจำเป็นต้องถูกเปิดโปง และเราอยากให้แอสตัน วิลลาและพรีเมียร์ลีกมีส่วนร่วมในเรื่องนี้” เฟลิกซ์ จาเคนส์ กล่าวกับสำนักข่าว บีบีซี สปอร์ต
ปีที่แล้ว แอสตัน วิลลา ก็ถูกวิจารณ์เนื่องจากสปอนเซอร์คาดอกคือ Betano ที่พัวพันเกี่ยวกับการพนัน ซึ่งทีมก็ถอนข้อตกลงก่อนที่จะมาจับมือกับ Visit Rwanda ซึ่งก็ถูกมองว่าไม่ควรทำอีกครั้ง
การที่ Visit Rwanda เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ทีมฟุตบอลกำลังถูกตรวจสอบ โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน อาร์เซนอล ประกาศว่าจะยุติข้อตกลงการเป็นสปอนเซอร์ 8 ปีกับ Visit Rwanda เมื่อสิ้นสุดฤดูกาล 2025-26 ความร่วมมือด้านโฆษณาบนแขนเสื้อเริ่มต้นในปี 2018 มีรายงานว่าข้อตกลงสุดท้ายมีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านปอนด์ (13.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ต่อปี
เดือนเมษายนปี 2025 ปารีส แซงต์-แชร์แมง ได้ขยายสัญญาสปอนเซอร์กับ Visit Rwanda ไปจนถึงปี 2028 ขณะที่ แอตเลติโก มาดริด เซ็นสัญญา 3 ปีเพื่อใช้โลโก้ Visit Rwanda บนเสื้อทีมชายและทีมหญิง
ขณะที่ บาเยิร์น มิวนิค ประกาศเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วว่า พวกเขาจะเปลี่ยนบทบาทจากสปอนเซอร์เชิงพาณิชย์กับ Visit Rwanda ไปมุ่งเน้นขยายอะคาเดมี่ในเมืองหลวงอย่างคิกาลีร่วมกับกระทรวงกีฬาของรวันดาแทน