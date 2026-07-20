"แม็คเกรเกอร์" คัมแบ็คสุดกร่อย / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
คอนอร์ แม็คเกรเกอร์ นักสู้ซูเปอร์สตาร์ชาวไอริช ต้องพบกับฝันร้าย หลังได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวา จนทำให้ต้องแพ้ TKO ให้กับคู่ปรับเก่าอย่าง แม็กซ์ ฮอลโลเวย์ ไปเพียงแค่ยกที่ 1 เท่านั้น การคืนสังเวียนเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี ภายใต้ศึก UFC 329 : MCGREGOR VS HOLLOWAY 2 ที่ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
คู่เอกของรายการเป็นการคัมแบ็คกลับสู่สังเวียนเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีของ คอนอร์ แม็คเกรเกอร์ อดีตแชมป์ชาวไอริชวัย 37 ปี โคจรมาพบกับ แม็กซ์ ฮอลโลเวย์ คู่ปรับเก่าชาวอเมริกันวัย 34 ปี
เปิดฉากยกแรก แม็คเกรเกอร์ กระโดดเตะใส่ ฮอลโลเวย์ ทันที แต่ดูเหมือนจะมีปัญหาบริเวณขาขวา จึงทำให้เปิดเกมบุกไม่ถนัดอย่างเห็นได้ชัด หลังจากนั้นแม้ แม็คเกรเกอร์ จะพยายามกัดฟันสู้ แต่ดูเหมือนว่าขาขวาของตัวเองจะยืนต่อไม่ไหว ขณะที่ ฮอลโลเวย์ ก็พยายามส่งสัญญาณบอกกรรมการ ก่อนที่ผู้ชี้ขาดจะตัดสินใจยุติการต่อสู้ไปอย่างรวดเร็ว เพียงแค่ 1 นาที 9 วินาทีของยกแรกเท่านั้น
เป็นอันว่าการกลับมาในรอบ 5 ปีของ คอนอร์ แม็คเกรเกอร์ โดน แม็กซ์ ฮอลโลเวย์ ล้างแค้นได้สำเร็จ ด้วยการเอาชนะ TKO ไปได้ในยกที่ 1 พร้อมกับเพิ่มสถิติให้ตัวเองเป็นชนะ สถิติชนะ 28 แพ้ 9
แม็คเกรเกอร์ อุตส่าห์คัมแบ็คกลับมาโชว์ลีลาในสังเวียน UFC ทั้งที แต่ถือว่างานกร่อยสุดๆ เพราะความพ่ายแพ้ของเขามันดูจะง่ายไปเสียหน่อย โดยจังหวะนั้น นักสู้ชาวไอริชพยายามใช้ลูกเตะสูง แต่เกิดการลงน้ำหนักผิดจังหวะจนทำให้เข่าและขาขวามีปัญหาอย่างรุนแรง แม้เจ้าตัวจะพยายามฝืนและยืนหยัดสู้ต่อ แต่ร่างกายไม่สามารถทรงตัวหรือรับน้ำหนักได้ ทำให้ผู้ตัดสินบนเวทีต้องสั่งยุติการแข่งขันด้วยเวลาผ่านไปเพียง 1 นาที 9 วินาที
"ทุกอย่างในหัวของผมมันพังยับเยินไปหมด ผมไม่ได้มีอาการบาดเจ็บใดๆ ติดตัวมาเลยก่อนเริ่มไฟต์นี้ ผมยังเตะ ปักหลัก และกระโดดได้ปกติมากๆ ตลอดการเก็บตัวซ้อม รวมถึงตอนวอร์มอัพอยู่ที่หลังเวทีก่อนขึ้นชกด้วยซ้ำ เรื่องนี้มันเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจริง ๆ ตอนนี้จิตใจของผมมันมืดมนเกินกว่าจะรับไหว ผมบอกได้คำเดียวเลยว่ามันเหมือนตกนรกทั้งเป็น" แม็คเกรเกอร์ โพสต์ระบายหลังจบไฟต์ดังกล่าว
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ แม็คเกรเกอร์ ต้องเจอกับอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นบนเวที เพราะเขาเคยเจอเหตุการณ์ในลักษณะที่คล้ายๆ แบบนี้มาแล้ว
ย้อนกลับไปใน UFC 264 เมื่อปี 2021 เจ้าตัวต้องขึ้นชกในไฟต์ล้างตาภาค 3 กับ ดัสติน พัวริเยร์ และในจังหวะที่แม็คเกรเกอร์ ถอยหลังลงน้ำหนักพลาด ทำให้กระดูกหน้าแข้งซ้ายหักอย่างน่าสยดสยองจนไม่สามารถแข่งขันต่อได้ ส่งผลให้เขาพ่ายแพ้ TKO ในยก
หลังจบไฟต์นั้น แม็คเกรเกอร์ ต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนเพื่อใส่เหล็กดามกระดูกหน้าแข้งและน่อง ต้องใช้เวลาพักฟื้นและทำกายภาพบำบัดนานหลายปี ซึ่งนี่คือเหตุผลว่าทำไมนักสู้รายนี้ถึงหายหน้าหายตาจากสังเวียนไปนานถึง 5 ปีเต็ม
แม้การคัมแบ็คกลับมาครั้งนี้ของ คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์ จะดูกร่อยจากอาการบาดเจ็บที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แม้กระทั่งตัวของคู่ชก อย่าง ฮอลโลเวย์ เอง ก็ดูไม่ได้ดีใจอะไรมากมาย แม้จะเอาชนะ TKO ไปได้
อย่างน้อยมันก็คือสัญญาณดีที่บอกว่า แม็คเกรเกอร์ ยังไม่หมดไฟ เขายังพร้อมที่จะกลับมาขึ้นสังเวียนใน UFC อีกครั้ง แน่นอนว่าทางรายการก็คงแฮปปี้ที่ได้ตัวแม่เหล็กแบบเขากลับมา แต่หลังจากนี้ก็คงต้องไปลุ้นกันต่อ เมื่อเขาต้องเจอกับอาการบาดเจ็บบนสังเวียนแบบนี้ มันจะส่งผลต่อสภาพจิตใจมากน้อยแค่ไหน