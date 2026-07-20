ช้างศึกอยู่โถ 2 จับสายเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น

สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย หรือ โอซีเอ เตรียมจัดพิธีจับสลากการแข่งขันฟุตบอลชาย ในมหกรรมเอเชียน เกมส์ ครั้งที่ 20 ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2569 เวลา 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง https://www.youtube.com/@AsianGames_
การแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าว จะจัดขึ้นที่ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 กันยายน - 3 ตุลาคม 2569 โดยมี 16 ชาติที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม อิรักได้ยื่นถอนตัวในช่วงก่อนยืนยันสิทธิ์ทำให้รายการนี้มี 15 ชาติเท่านั้น
โดยการแบ่งโถ วัดจากผลการแข่งขันในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม 3 กลุ่ม และกลุ่มละ 3 ทีม 1 กลุ่ม แข่งขันแบบพบกันหมด และนำทีมแชมป์, รองแชมป์ผ่านเข้ารอบน็อคเอาท์ต่อไป สำหรับทั้ง 4 โถ มีดังนี้
โถ 1 : ญี่ปุ่น (เจ้าภาพ), จีน, เวียดนาม, เกาหลีใต้
โถ 2 : อุซเบกิสถาน, ยูเออี, ซาอุดีอาระเบีย, ไทย
โถ 3 : อิหร่าน, คีร์กิซสถาน, กาตาร์, ฟิลิปปินส์
โถ 4 : คูเวต, ฮ่องกง, เกาหลีเหนือ
ขณะที่ทีมฟุตบอลหญิงไทยถูกจัดอยู่โถ 4 โดยมี 12 ชาติที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 14 กันยายน - 2 ตุลาคม 2569 โดยการแบ่งโถ วัดจากผลการแข่งขันในเอเชียน เกมส์ ครั้งล่าสุด มีดังนี้
โถ 1 : ญี่ปุ่น (เจ้าภาพ), จีน, เกาหลีใต้
โถ 2 : เกาหลีเหนือ, ฟิลิปปินส์, ไชนีส ไทเป
โถ 3 : อุซเบกิสถาน, เวียดนาม, บังกลาเทศ
โถ 4 : เมียนมา, ไทย, ฮ่องกง
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิง จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีมแข่งขันแบบพบกันหมด และนำทีมแชมป์, รองแชมป์กลุ่ม และ อันดับ 3 ที่ดีที่สุด 2 จาก 3 กลุ่ม ผ่านเข้ารอบน็อคเอาท์ต่อไป