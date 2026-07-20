“กฤษณา” นำทีมเด็กไทยเข้ารอบ เทนนิสรุ่น 14 ปี เก็บแต้มเอเชีย

สหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย (เอทีเอฟ) ร่วมกับ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย ระดับเกรด 2 รายการ "แอลทีเอที เอทีเอฟ เอเชียน โฟร์ทีน แอนด์ อันเดอร์ 2026" สนาม 3 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2569 เป็นรอบเมนดรอว์วันแรก
ประเภทหญิงเดี่ยว รอบแรก (32 คน) กฤษณา รอดประเสริฐ ดาวรุ่งไทย โชว์ฟอร์มมือวางอันดับ 6 ของรายการ เอาชนะ ดาฟีนาห์ ซินซวต จากฟิลิปปินส์ โดยไม่เสียเกม 6-0 และ 6-0 ส่งผลให้ กฤษณา ฉลุยรอบสอง หรือ 16 คนสุดท้าย พบกับ ปุณย์ชนก สร้อยรุ่งเรือง จากไทยเช่นกัน
ด้านประเภทชายเดี่ยว รอบแรก โอลีเวอร์ เบนเซน เบิร์กฮาวท์ ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทย-ฮอลแลนด์ และยังเป็นเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ระเบิดฟอร์มเก่งเอาชนะ ซ่ง จือรุ่ย จากจีน 2-0 เซต 6-0, 6-1 เดินหน้าเข้ารอบสองต่อไป
ส่วนผลการแข่งขันของนักเทนนิสเยาวชนไทยคู่อื่นๆ มีดังนี้ หญิงเดี่ยว รอบแรก วิมุตติญา พงษ์หนู (4) ชนะ แดเนียล หว่อง (ฮ่องกง) 6-3, 6-1, พินมุกดา สมศรี ชนะ วาร์วารา คูไวต์เซวา 6-3, 6-1, ปัณณิภา ธาดาตั้งสกุล ชนะผ่าน ฮโยซอ มุน (เกาหลีใต้)
จัสมิน มณีชยางกูร ชนะ เจิ้ง หยู (ไต้หวัน) 7-6(4), 6-3, ปุณย์ชนก สร้อยรุ่งเรือง ชนะผ่าน ลีแอนน์ ชุง (ฮ่องกง) อรญา มีโภคี ชนะผ่าน ฮง จอง (เกาหลีใต้)
ชายเดี่ยว รอบแรก พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ (วาง 3) ชนะ หลิน เค่อฉี (จีน) 6-2, 6-3, ปรัตถกร ภาชีรัตน์ ชนะ ภูผา กระแสร์เสียง 6-0, 6-0