FUTBOYs X PATTAYA UNITED ตัวแทนไทยโชว์ฟอร์มแกร่งกวาดชัย 6 นัด บอลโกเธียคัพ 2026

บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SKF ผู้นำระดับโลก ด้านตลับลูกปืนและโซลูชันด้านการหมุนในเครื่องจักร เดินหน้าสนับสนุน การพัฒนาเยาวชนไทยผ่านกีฬาอย่างต่อเนื่อง ส่งทีม “FUTBOYs X PATTAYA UNITED” แชมป์จากโครงการ "Meet the World with SKF Thailand Tournament - B14 2026" เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนระดับโลก Gothia Cup 2026 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี (U14) ณ เมืองโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน ก่อนที่ทีมเยาวชนไทย สร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจ เก็บชัยชนะ 6 จาก 8 นัด ยิงรวม 40 ประตู สร้างความภาคภูมิใจให้แก่วงการฟุตบอลเยาวชนไทยทั้งประเทศ
นายทวิวัชร์ เรืองปัญญาโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "SKF เชื่อมั่นว่ากีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการพัฒนาเยาวชน ทั้งในด้านทักษะ ความรับผิดชอบ การทำงานเป็นทีม และการเรียนรู้ที่จะก้าวข้ามความท้าทาย การได้ส่งทีมแชมป์ จากโครงการ SKF Meet the World Thailand เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Gothia Cup ถือเป็นความภาคภูมิใจของ SKF Thailand นอกจากผลการแข่งขันที่น่าประทับใจแล้ว สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดคือประสบการณ์ การเรียนรู้ และมิตรภาพที่เด็กๆ ได้รับจากเวทีระดับโลก ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต
สำหรับคณะนักกีฬาและทีมงานได้เข้าร่วมกิจกรรม SKF Welcoming Ceremony ซึ่งจัดขึ้นโดย SKF Sweden พร้อมกับตัวแทนเยาวชนจากSKF กว่า 16 ประเทศทั่วโลก ก่อนวันเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดของโลก Gothia Cup 2026 ซึ่งปีนี้มีนักกีฬากว่า45,300 คน จาก 1,964 ทีม 77 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งทีม “FUTBOYs X PATTAYA UNITED” ได้รับเกียรติร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเปิดอันยิ่งใหญ่ พร้อมนำธงไตรรงค์เข้าสู่สนามแข่งขัน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความประทับใจ โดยนักกีฬาไทยสวมชุดที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก "ช้าง" สัญลักษณ์ที่สะท้อนเอกลักษณ์และความเป็นประเทศไทย สร้างสีสันและได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจากทั่วโลก
ทั้งนี้ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสวีเดน พร้อมคณะ ได้เดินทางมาร่วม ให้กำลังใจนักกีฬาไทยถึงขอบสนาม พร้อมชมการแข่งขันนัดเปิดสนาม สร้างขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนไทยที่ลงแข่งขันในฐานะตัวแทนประเทศ นอกจากนี้ คณะนักกีฬาและทีมงานยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก นายปีเตอร์ บียอร์ค ประธานหอการค้าไทย-สวีเดน รวมถึงพี่น้องชาวไทยในประเทศสวีเดนที่เดินทางมาร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมไทยอย่างเนืองแน่นในทุกแมตช์การแข่งขัน ทั้งการดูแลเรื่องอาหาร ความเป็นอยู่ และการให้กำลังใจตลอดการแข่งขัน สร้างความประทับใจและเติมเต็มประสบการณ์อันล้ำค่าให้กับเยาวชนไทยทุกคน
ตลอดเส้นทางการแข่งขันทั้ง 8 นัด ทีม “FUTBOYs X PATTAYA UNITED” แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความมุ่งมั่น และหัวใจนักสู้ จากผลงานทั้งหมด ทีมตัวแทนประเทศไทยคว้าชัยชนะ 6 นัด แพ้ 2 นัด พร้อมเอาชนะในการดวลจุดโทษถึง 2 ครั้ง ยิงรวม 40 ประตู และเสียเพียง 9 ประตู โดยมีผลงานดังนี้
• ชนะ Fana IL Fotball 2 (นอร์เวย์) 12-0
• แพ้ FC Villennes Orgeval (ฝรั่งเศส) 0-1
• ชนะ IF Brommapojkarna 4A (สวีเดน) 7-0
• ชนะ Prep Schools Lions WH (อังกฤษ) 9-0
• ชนะ Manchester City Football Schools UAE 2-1
• เสมอ Högaborgs BK (สวีเดน) ก่อนชนะจุดโทษ 4-2
• เสมอ FC Chambly (ฝรั่งเศส) ก่อนชนะจุดโทษ 6-4
• แพ้ Imperial Future (สเปน) 0-1
นางสาวรชยา ฉัตรอมรรัตน์ ผู้จัดการโครงการ SKF Meet the World บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ทุกช่วงเวลาของการแข่งขันครั้งนี้เป็นบทเรียนที่มีคุณค่าสำหรับน้อง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพบเจอคู่แข่งจากหลากหลายประเทศ เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ รับมือกับแรงกดดันในสนาม และทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนประเทศไทยอย่างเต็มความสามารถ เราภูมิใจในความมุ่งมั่นและหัวใจนักสู้ของทุกคน SKF Thailand ยังคงเดินหน้าสนับสนุนทุกๆโอกาส เพื่อเปิดประสบการณ์ระดับโลกให้กับเยาวชนไทย และเชื่อว่าประสบการณ์ครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เด็กๆ ก้าวสู่การพัฒนาฝีเท้าและเติบโตเป็นนักกีฬาคุณภาพในอนาคต