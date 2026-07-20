"ลัลนา" ปราบสาวเบลเยียม คว้าแชมป์เทนนิส WTA125 ที่ตุรกี

"รวงข้าว" ลัลนา ธาราฤดี นักเทนนิสสาวไทย มือ 91 โลก คว้าแชมป์เทนนิสหญิงอาชีพระดับ WTA125 ได้เป็นรายการที่ 2 ในศึก เอนก้า โอเพ่น" ที่ประเทศตุรกี
ลัลนา ซึ่งเป็นมือวาง 2 ของรายการ ลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว พบมือวาง 3 ฮานเน่ ฟานเดอวิงเคล มือ 98 ของโลกจากเบลเยียม เมื่อวันที่ 19 ก.ค.69 โดยการแข่งขันเป็นไปอย่างสูสี ก่อนที่ ลัลนา จะเป็นฝ่ายคว้าชัย 2-1 เซต 6-4, 4-6 และ 6-3
ลัลนา ได้รับคะแนนสะสม 125 คะแนน และรับเงินรางวัล 15,500 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 517,545 บาท และนับเป็นการคว้าแชมป์ WTA125 รายการที่ 2 ต่อจากศึก "ออสติน 125" ที่สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนมีนาคม