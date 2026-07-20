"ฟ็อกซ์" นักกอล์ฟนิวซีแลนด์คนที่ 3 ซิวแชมป์เมเจอร์

ไรอัน ฟ็อกซ์ นักกอล์ฟชาวนิวซีแลนด์ ยอมรับการคว้าแชมป์เมเจอร์แรกของอาชีพ รายการ บริติช โอเพน ยิ่งกว่าฝันเป็นจริง หลังทำเบอร์ดีหลุมสุดท้ายทำสกอร์รวม 10 อันเดอร์พาร์ 270 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม
ฟ็อกซ์ มือ 56 ของโลก ทำสกอร์วันสุดท้าย 2 อันเดอร์พาร์ 68 เฉือนอันดับ 2 คาเมรอน ยัง จาก สหรัฐอเมริกา แค่ 1 สโตรก
ด้วยสถานการณ์รั้งอันดับ 52 ร่วม หลังประชันวงสวิง 2 วันแรก สกอร์รวมอีเวนพาร์ ฟ็อกซ์ สร้างปรากฏการณ์คัมแบ็ก 36 หลุมสุดท้ายแบบมโหฬาร จากอันดับต่ำสุดสู่แชมป์เมเจอร์
ลูกชายวัย 39 ปี ของ แกรนท์ ฟ็อกซ์ นักกีฬารักบี "ออลล์ แบล็ค" ทาบสถิติทำสกอร์ต่ำสุด 62 เฉพาะการแข่งขันระดับเมเจอร์ 1 วัน เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (18 ก.ค.)
ขณะที่ผู้ท้าชิงคนอื่นๆ ฟอร์มสะดุดวันสุดท้าย ที่สนามรอยัล เบิร์กเดล พาร์ 70 ฟ็อกซ์ ผลงานโดดเด่นภายใต้แรงกดดันมหาศาล โดยเก็บเบอร์ดีที่หลุม 13, 14, 16 และ 18
ฟ็อกซ์ กล่าว "มันเหลือเชื่อสุดๆ การจารึกชื่อของผมในหน้าประวัติศาสตร์กีฬากอล์ฟ และถูกเรียกว่าเป็นแชมป์แห่งปีมันเกินกว่าฝันที่เป็นจริง เมื่อคืนนี้ผมคุยกับลูกๆ และพวกเขาบอกว่าเอาถ้วยกลับบ้าน ผมคิดว่ามันวิเศษมากที่ได้นำถ้วยกลับบ้านเพื่อพวกเขา"
ฟ็อกซ์ กลายเป็นแชมป์เมเจอร์ชาวนิวซีแลนด์คนที่ 3 ต่อจาก บ็อบ ชาร์ลส ศึกบริติช โอเพน 1964 และ ไมเคิล แคมป์เบลล์ ศึกยูเอส โอเพน 2005