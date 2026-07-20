"อันโตเนลลี" คว้าแชมป์เบลเจียน จีพี "รัสเซลล์" แข่งไม่จบตาม 45 แต้ม

คิมี อันโตเนลลี นักซิ่งสังกัด เมอร์เซเดส คว้าแชมป์ศึกฟอร์มูลา วัน รายการ เบลเจียน กรังปรีซ์ ที่ประเทศเบลเยียม วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม ขึ้นนำคะแนนสะสมประเภทบุคคล 45 แต้ม
อันโตเนลลี วัย 19 ปี ผ่านธงตาหมากรุกคนแรก เวลารวมเร็วกว่าอันดับ 2 ชาร์ลส เลอแคลร์ จาก เฟอร์รารี 1.952 วินาที ตามด้วย แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน แชมป์โลก 4 สมัยจาก เรด บูลล์ จบอันดับ 3
ด้าน จอร์จ รัสเซลล์ เพื่อนร่วมทีมของ อันโตเนลลี และเริ่มประลองความเร็วรอบชิงชนะเลิศ โดยคะแนนตามหลัง 25 แต้ม ออกจากการแข่งขันตั้งแต่รอบแรก หลังชนกับ ลูอิส แฮมิลตัน จาก เฟอร์รารี
แฮมิลตัน จบอันดับ 4 ท่ามกลางเหตุการณ์ชนช่างยนต์ 1 คน ระหว่างเข้าพิต ถึงแม้รอดพ้นการลงโทษจากคณะกรรมการ แต่ เฟอร์รารี สั่งปรับ แชมป์โลก 7 สมัย
จบเรซนี้ อันโตเนลลี นักขับชาวอิตาเลียน เก็บเพิ่ม 25 แต้ม รวมมี 204 แต้ม ตามด้วย รัสเซลล์ 159 แต้ม และ แฮมิลตัน อยู่อันดับ 3 มี 154 แต้ม ก่อนย้ายมาสู้กันต่อ รายการ ฮังกาเรียน กรังปรีซ์ ที่สนามฮังกาโรริง วันที่ 24-26 กรกฎาคม