"เอ็มบัปเป" ซิวรองเท้าทองคำ 2 สมัยคนแรก

คิเลียน เอ็มบัปเป กัปตันทีม ฝรั่งเศส กลายเป็นนักเตะคนแรกคว้ารางวัลรองเท้าทองคำ (โกลเดน บูต) ฟุตบอลโลก 2 สมัย หลังยิงประตูมากสุดของทัวร์นาเมนต์ ปี 2026
กองหน้าจาก รีล มาดริด ทะลวงตาข่าย 10 ประตู จาก 8 เกม มากกว่า ลิโอเนล เมสซี กัปตันทีม อาร์เจนตินา 2 ประตู
ย้อนรอยปี 2022 เอ็มบัปเป วัย 27 ปี คว้าดาวซัลโวสูงสุด โดยยิง 8 ประตู ที่ประเทศกาตาร์
อดีตผู้เล่น โมนาโก และ ปารีส แซงต์ แชร์แมง ยังเป็นผู้เล่นยิง 10 ประตูคนแรกของ ฟุตบอลโลก นับตั้งแต่ แกร์ด มุลเลอร์ ดาวยิงระดับตำนาน เยอรมนี ปี 1970
มีเพียง จุสท์ ฟองแตง จาก ฝรั่งเศส (13 ประตู/ปี 1958) กับ ซานดอร์ ค็อคซิส จาก ฮังการี (11 ประตู / ปี 1954) ยิงประตูมากกว่า เอ็มบัปเป เฉพาะ 1 ทัวร์นาเมนต์
ปัจจุบัน เอ็มบัปเป เป็นเจ้าของสถิติยิงประตูสูงสุดตลอดกาลของ ฟุตบอลโลก 22 ประตู มากกว่า เมสซี 1 ประตู
ขณะที่ สเปน แชมป์โลก 2 สมัย เหมารางวัลอื่นๆ รวม โรดรี กัปตันทีม คว้าโกลเดน บอล สำหรับผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์, อูไน ไซมอน นายทวาร คว้าถุงมือทองคำ และ เพา คูบาร์ซี กองหลัง คว้าผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยม