ฟีฟ่าอุ้มอาร์เจนตินาจริงไหม? โซเชียลถกเดือดช็อตริบประตู “นีโก” ก่อน “เฟร์ราน” ยิงส่งสเปนแชมป์โลก

แม้สเปนจะคว้าแชมป์โลก 2026 ไปครอง แต่หนึ่งในช็อตของเกมรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026 ที่มีการหยิบยกมาเป็นประเด็นพูดถึงกันมากที่สุด หนีไม่พ้นจังหวะดราม่านาทีที่ 96 ที่ นีโก วิลเลียมส์ ส่งบอลซุกก้นตาข่ายอาร์เจนตินาได้สำเร็จ แต่กลับโดนผู้ตัดสินริบประตูคืน
สื่อกีฬาต่างประเทศหลายแห่งได้วิเคราะห์ว่า "ฟุตบอลเลือกแชมป์ที่ถูกต้องแล้ว พร้อมวิเคราะห์ จังหวะ นิโคลัส โอตาเมนดี้ ว่าเป็นการเจตนาทิ้งตัวล้มตบตา และแกล้งเจ็บเกินจริงเพื่อเรียกฟาวล์ พร้อมกับวิจารณ์ผู้ตัดสิน สลาฟโก วินชิช ว่ารีบเป่านกหวีดเร็วเกินไป จนทำให้ VAR ไม่สามารถเข้ามาเปลี่ยนคำตัดสินให้เป็นประตูได้
ด้านแฟนลูกหนังฝั่งสเปนและสายที่เป็นกลางพากัน แซะโอตาเมนดี้ว่า ควรไปรับรางวัลออสการ์สาขาการแสดง เพราะ โดนสะกิดนิดเดียว ล้มเหมือนโดนสไนเปอร์ยิง บางส่วนก็รุมจามฟีฟ่าว่าเขียนบทพยายามจะอุ้มอาร์เจนตินาและเมสซี่ให้ได้แชมป์ แต่สุดท้ายพอกระทิงดุได้ประตูชัย แฟนบอลสะใจกันยับๆ โพสต์ตอกกลับว่า "สะใจโว้ยยย ขนาดโดนโกงประตูแรก สเปนก็ยังสอยแชมป์มาตอกหน้าได้อยู่ดี!"
ฝั่งแฟนบอลทีมแฟนอาร์เจนตินา ก็ให้เหตุผลรองรับ โดยกางภาพซูมเท้าแย้งว่า มิเกล เมริโน่ ไปปั๊มบอลแล้วเหยียบลงบนหลังเท้าของโอตาเมนดี้จริงๆ ชนิดปุ่มสตั๊ดเหล็กเหยียบเต็มเท้า ขนาดนั้นไม่ฟาวล์จะให้เรียกว่าอะไร และรายมองว่ากรรมการทำหน้าที่ถูกต้องและตาไวมากที่เป่าตัดเกมได้ทันตามกติกา ไม่เกี่ยวกับการเป่าโกงหรืออุ้มใครทั้งนั้น
อย่างไรก็ตาม ดราม่าจากช็อตดังกล่าวในเกมนี้เบาบางลง เมื่อ เฟร์ราน ตอร์เรส ยิงประตูชัยของ ในนาทีที่ 106 พาสเปนเอาชนะ อาร์เจนตินา 1-0 คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่ 2 ต่อจากปี 2010