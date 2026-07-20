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แฟนบอลแซะ “เมสซี่” เหลี่ยมจัด ยกมือฟ้องเปาเอาใบแดง จังหวะ “คูคูเรญ่า” ป้องปาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ควันหลงนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026 นอกจากความเดือดในสนามโดยเฉพาะช่วงท้ายเกมแล้ว ยังมีประเด็นเหลี่ยมฟุตบอลที่โลกออนไลน์หยิบยกขึ้นมาพูดถึงอย่างหนัก เมื่อ ลิโอเนล เมสซี่ กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินา พยายามยกมือประท้วงผู้ตัดสินหวังเอาใบแดงให้ มาร์ค คูคูเรญ่า แบ็กซ้ายสเปน จากกฎเหล็กเรื่องการปิดปากคุย

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลัง เอ็นโซ เฟร์นานเดซ โดนใบแดงไล่ออกในช่วงท้ายเกม โดยแพทย์สนามได้ลงมาดูอาการของ เปา คูบาร์ซี แนวรับกระทิงดุ โดยนักเตะทั้งสองฝั่งจึงเดินมาพูดคุยกันตามปกติ

อย่างไรก็ตาม ระหว่างนั้น มาร์ค คูคูเรญ่า ฟูลแบ็คของสเปน เดินเข้ามาคุยกับเมสซี่ แล้วเผลอยกมือขึ้นมาป้องหรือปิดปากตัวเองแวบหนึ่ง ซึ่งตอนแรกเมสซี่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรและคุยต่อปกติ แต่พอผ่านไปเพียง 2 วินาที เจ้าตัวนึกขึ้นได้ว่าทัวร์นาเมนต์นี้มีกฎเหล็กเรื่องการป้องปากคุย จึงรีบหันไปยกมือฟ้องผู้ตัดสินทันทีว่า "น้องฟู" ทำผิดกฎและต้องโดนใบแดงไล่ออก

จากช็อตดังกล่าว แบ็กซ้ายหัวฟูถึงกับสะดุ้งรีบโผเข้ามาคว้าไหล่กัปตันอาร์เจนตินา เพื่ออธิบายว่าไม่ได้คิดไม่ซื่อหรือด่าทออะไร ขณะที่ผู้ตัดสินและทีมงาน VAR พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการคุยกันปกติ ไม่ได้มีเจตนาปิดปากเพื่อข่มขู่หรือปิดบังคำพูดเหยียดหยามคู่แข่ง จึงไม่ได้แจกใบแดงตามคำขอของเมสซี่ แม้ว่าก่อนหน้านี้ในรอบแบ่งกลุ่ม มิเกล อัลมิรอน ของปารากวัย จะเคยโดนใบแดงจากกฎนี้มาแล้วก็ตาม

อย่างไรก็ตาม แอ็กชันการฟ้องกรรมการของเมสซี่ในช็อตนี้ ถูกแฟนนานาชาติและกูรูกีฬาในโลกออนไลน์รุมแซวและจวกยับว่าพยายามเล่นแง่เกินไป และทำตัวไม่เนียนอย่างแรง เพราะจงใจจะหาทางเอาคืนให้สเปนเหลือ 10 คนเท่ากันเพื่อความได้เปรียบของทีมตัวเอง

แฟนบอลแซะ “เมสซี่” เหลี่ยมจัด ยกมือฟ้องเปาเอาใบแดง จังหวะ “คูคูเรญ่า” ป้องปาก
แฟนบอลแซะ “เมสซี่” เหลี่ยมจัด ยกมือฟ้องเปาเอาใบแดง จังหวะ “คูคูเรญ่า” ป้องปาก
แฟนบอลแซะ “เมสซี่” เหลี่ยมจัด ยกมือฟ้องเปาเอาใบแดง จังหวะ “คูคูเรญ่า” ป้องปาก
แฟนบอลแซะ “เมสซี่” เหลี่ยมจัด ยกมือฟ้องเปาเอาใบแดง จังหวะ “คูคูเรญ่า” ป้องปาก