"ตอร์เรซ" ซัดชัย! "สเปน" ต่อเวลาเฉือน "อาร์เจนติน่า" 1-0 ซิวแชมป์เวิลด์ คัพ 2026

เฟร์ราน ตอร์เรส สวมบทซูเปอร์ซับ กลายเป็นฮีโร่ให้ทัพ "กระทิงดุ" ยิงประตูสำคัญช่วงต่อเวลาพิเศษ ช่วยให้ ทีมชาติสเปน เฉือนชนะ ทีมชาติอาร์เจนตินา ที่เหลือผู้เล่น 10 คน ด้วยสกอร์ 1-0 คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2026 ไปครอง
เกมดังกล่าวยืดเยื้อจนถึงท้ายเกม โดย เอ็นโซ เฟร์นานเดซ กองกลางคนสำคัญของ อาร์เจนตินา โดนเหลืองที่สองกลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม ในนาทีที่ 90+3 ทำให้ทัพ "ฟ้าขาว" ต้องเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษอีก 30 นาที ด้วยผู้เล่น 10 คน
แม้จะพยายามยันเอาไว้อย่างเต็มที่ แต่สุดท้าย สเปน ก็มาได้ประตูสำคัญในนาทีที่ 106 จากจังหวะที่ นิโก วิลเลียมส์ โหม่งตั้งให้ เฟร์ราน ตอร์เรส วิ่งมาซัดในกรอบเขตโทษเข้าประตูไป ให้ทีมขึ้นนำ 1-0
ช่วงเวลาที่เหลือ แม้ อาร์เจนตินา พยายามจะบุกเพื่อทวงประตูคืน แต่ก็ไม่สามารถทำอะไร สเปน ได้ หมดเวลา 90 นาที กลายเป็นทัพ "กระทิงดุ" ที่เฉือนชนะไปหวุดหวิด 1-0 คว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2026 ไปครอง
จากการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นแชมป์ "เวิลด์ คัพ" สมัยที่ 2 ของทีมชาติสเปน หลังเคยทำได้เมื่อปี 2010 และเป็นการคว้าแชมป์เมเจอร์ 2 รายการติดต่อกัน หลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าแชมป์ยูโร 2024 มาครอง