สถิติชี้สเปนข่มมิดคู่ควรแชมป์โลก 2026 ฟ้า-ขาวบื้อ ตลอดเกมแนวรุกยิงตรงกรอบ 0 ครั้ง

ส่องสถิติหลังเกมนัดชิงฟุตบอลโลก 2026 หลังสเปน เช็คบิลเอาชนะ อาร์เจนตินา 1-0 ในช่วงต่อเวลาพิเศษ นาทีที่ 106 จากประตูชัยของ เฟร์ราน ตอร์เรส สถิติที่น่าตกใจหลังเกม ชี้ให้เห็นว่าสเปนครองเกมได้อย่างเบ็ดเสร็จเกือบ 68 เปอร์เซ็นต์
นอกจากนี้ยังหาโอกาสยิงถล่มใส่เกราะกำแพงอาร์เจนตินาถึง 20 ครั้ง ชนิด เอมิเลียโน มาร์ติเนซ ที่ฝืนเจ็บนิ้วหักลงเล่น ต้องช่วยเซฟไปถึง 11 ครั้ง จนกลายเป็นสถิติเซฟสูงสุดในนัดชิงฯฟุตบอลโลก
ในทางกลับกัน เกมรับอันเหนียวแน่นของสเปนสามารถปิดตาย ลิโอเนล เมสซี่ และแนวรุกทัพฟ้าขาวได้โดยสิ้นเชิง ส่งผลให้อาร์เจนตินามีโอกาสยิงรวมเพียงไม่กี่ครั้ง และยิงไม่ตรงกรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียว (0 ครั้ง) ตลอด 120 นาที
ภาพ : FIFA