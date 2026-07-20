ฮาล์ฟไทม์โชว์ดราม่า “รูนีย์” สับยับพักครึ่งยาว 27 นาที บอกสิ่งที่ที่ดีที่สุดคือตอนการแสดงจบ

แม้โชว์พักครึ่งนัดชิงฟุตบอลโลก 2026 จะอัดแน่นไปด้วยศิลปินระดับโลกและโปรดักชันสุดอลังการ แต่กลับไม่ได้เสียงชื่นชมจากทุกฝ่าย เมื่อการแสดงกินเวลายาวกว่า 27 นาที จนการแข่งขันครึ่งหลังต้องเริ่มช้ากว่ากำหนด
หนึ่งในเสียงวิจารณ์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ เสียงวิจารณ์ของ เวย์น รูนี่ย์ อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษ ที่พูดแบบไม่อ้อมค้อมว่า “สิ่งที่ดีที่สุดของโชว์ คือ ตอนที่มันจบลง” พร้อมตำหนิว่าการแสดงไม่ประทับใจและคุณภาพการร้องไม่ดีพอ
ประเด็นนี้ทำให้แฟนบอลแบ่งออกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจน ฝ่ายหนึ่งมองว่า ฟุตบอลโลกคือมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก การมีโชว์ระดับโลกช่วยดึงผู้ชมและสร้างสีสันได้เหมือนซูเปอร์โบวล์ ขณะที่อีกฝ่ายเชื่อว่า ฟุตบอลไม่จำเป็นต้องเลียนแบบกีฬาอื่น เพราะการพักครึ่งที่ยาวเกินไปอาจกระทบจังหวะการแข่งขัน ความพร้อมของนักเตะ และเสน่ห์ดั้งเดิมของเกม