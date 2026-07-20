“ทรัมป์” โผล่นัดชิงบอลโลก 2026 กล้องจับสัมผัสถ้วยบอลโลกก่อนนักเตะอาร์เจนตินาและสเปน

กล้องถ่ายทอดสดจับภาพ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เดินทางมาชมเกมนัดชิงชนะเลิศ ฟุตบอลโลก 2026 ระหว่าง สเปน กับ อาร์เจนตินา ที่สนามเมตไลฟ์ สเตเดียม โดยนั่งอยู่เคียงข้าง จานนี อินฟานติโน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด
การปรากฏตัวของทรัมป์ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมาย หลังอินฟานติโน ยืนยันล่วงหน้าว่าเจ้าตัวจะร่วมชมเกมนัดชิง และขึ้นมอบถ้วยแชมป์ให้ทีมผู้ชนะด้วย โดยในจังหวะจับภาพดังกล่าว ทีมงานของฟีฟ่า ยังได้นำถ้วยแชมป์โลกมาให้ ทรัมป์ ได้ดูและสัมผัสอย่างใกล้ชิดก่อนใครด้วย