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“ทรัมป์” โผล่นัดชิงบอลโลก 2026 กล้องจับสัมผัสถ้วยบอลโลกก่อนนักเตะอาร์เจนตินาและสเปน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กล้องถ่ายทอดสดจับภาพ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เดินทางมาชมเกมนัดชิงชนะเลิศ ฟุตบอลโลก 2026 ระหว่าง สเปน กับ อาร์เจนตินา ที่สนามเมตไลฟ์ สเตเดียม โดยนั่งอยู่เคียงข้าง จานนี อินฟานติโน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวด

การปรากฏตัวของทรัมป์ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมาย หลังอินฟานติโน ยืนยันล่วงหน้าว่าเจ้าตัวจะร่วมชมเกมนัดชิง และขึ้นมอบถ้วยแชมป์ให้ทีมผู้ชนะด้วย โดยในจังหวะจับภาพดังกล่าว ทีมงานของฟีฟ่า ยังได้นำถ้วยแชมป์โลกมาให้ ทรัมป์ ได้ดูและสัมผัสอย่างใกล้ชิดก่อนใครด้วย
“ทรัมป์” โผล่นัดชิงบอลโลก 2026 กล้องจับสัมผัสถ้วยบอลโลกก่อนนักเตะอาร์เจนตินาและสเปน
“ทรัมป์” โผล่นัดชิงบอลโลก 2026 กล้องจับสัมผัสถ้วยบอลโลกก่อนนักเตะอาร์เจนตินาและสเปน