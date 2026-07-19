หนึ่งอุบล พร้อมดวล ซุปเปอร์บอล ทรูถ่ายสด

คู่เอกศึกมวยไทยพันธมิตร หนึ่งอุบล ทีเด็ด99 เตรียมใช้ความเก๋าสยบความสด ซุปเปอร์บอล ศิษย์ ช. จันทร์ที่ 20 ก.ค.นี้ ทรู วิชั่นส์ นาว ถ่ายทอดสด
ความเคลื่อนไหววงการมวยไทยประจำวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2569 คืนนี้แฟนมวยพลาดไม่ได้กับศึกมวยไทยพันธมิตร ที่ เวทีมวยเวิล์ดสยาม สเตเดี้ยม ตะวันนา ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การปะทะกันในคู่เอกพิกัด 133 ปอนด์ ซึ่งเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างมวยกระดูกแข็งกับดาวรุ่งฟอร์มสด ทางด้านมุมแดง หนึ่งอุบล ทีเด็ด99 ขุนเข่าจากโคราช เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องที่มีทีเด็ดทั้งวงนอกและวงใน สามารถล็อกรัดฟัดตีได้อย่างเหนียวแน่นและแข็งแกร่ง จุดได้เปรียบสำคัญในค่ำคืนนี้คือประสบการณ์บนสังเวียนที่ผ่านการต่อสู้มาอย่างโชกโชน แม้ว่าผลงานในไฟต์ล่าสุดจะพลาดท่าแพ้น็อกมาก็ตาม แต่ความเก๋าเกมยังคงเป็นอาวุธหลักที่ประมาทไม่ได้
ขณะที่มุมน้ำเงิน ซุปเปอร์บอล ศิษย์ ช. ดาวรุ่งพุ่งแรงจากชลบุรี เป็นมวยขวาไอคิวสูงที่กำลังทำผลงานได้อย่างร้อนแรงด้วยสถิติชนะน็อกรวดในสองไฟต์หลังสุด นักชกรายนี้โดดเด่นด้วยจังหวะดักเตะดักต่อยที่รวดเร็ว มีอาวุธหนักอย่างแข้งซ้ายและศอกสับที่เฉียบคม รวมถึงเหลี่ยมตัวหักแทงที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม การขึ้นสังเวียนในไฟต์นี้ถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญของซุปเปอร์บอล เนื่องจากยังเป็นรองเรื่องกระดูกมวยเมื่อเทียบกับคู่ชก รูปเกมบนเวทีคาดว่าจะออกมาอย่างดุเดือดและเร้าใจ โดยท้ายที่สุดเชื่อว่าหนึ่งอุบลจะอาศัยชั้นเชิงและความเก๋า เดินเบียดเสียดสีวงใน ใช้ความแข็งแกร่งบดเอาชนะดาวรุ่งฟอร์มสดไปได้อย่างสนุกตื่นเต้น
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