Midnight Mambas ผงาดคว้าแชมป์ JB League 2026 รุ่น JV

ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชน Junior Ballers League หรือ JB League ประจำฤดูกาล 2026 ในรุ่น JV อายุ 10-11 ปี เมื่อทีม Midnight Mambas สามารถคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ หลังดวลความแม่นเอาชนะทีม Electric Eagles ไปอย่างดุเดือดในซีรีส์รอบชิงชนะเลิศด้วยผล 2-1 เกม
การแข่งขันในซีรีส์รอบชิงชนะเลิศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและลุ้นระทึก โดยทั้งสองทีมสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรี ผลัดกันเก็บชัยชนะในสองเกมแรก ทำให้ต้องมาตัดสินแชมป์กันในเกมที่ 3 ซึ่งเป็นเกมชี้ชะตา ท้ายที่สุดเป็นทางฝั่ง Midnight Mambas ที่สามารถรีดฟอร์มเก่งและรวมพลังกันเบียดเอาชนะ Electric Eagles ไปได้ด้วยสกอร์ 66-42 คว้าถ้วยแชมป์ประจำฤดูกาลไปครองท่ามกลางความดีใจของเพื่อนร่วมทีมและครอบครัว
นอกจากเกมในรอบชิงชนะเลิศแล้ว ภายในงานยังมีความตื่นเต้นจากกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อสร้างสีสัน เริ่มต้นด้วยการแข่งขันคู่พิเศษ JBD Exhibition Match ซึ่ง TEAM SWISH โชว์ฟอร์มเยี่ยมเอาชนะ TEAM ST. ARENA CENTER ไปด้วยสกอร์ 60-46 ตามด้วยการแข่งขันรวมดาว JB League All-Star 2026 ที่สู้กันอย่างสนุกสูสี ก่อนที่ TEAM SUKHUMVIT จะเฉือนชนะ TEAM THONBURI ไปแบบหวุดหวิดด้วยสกอร์ 45-43 รวมถึงกิจกรรมประลองความแม่นยำอย่าง 3-point Contest ที่เรียกเสียงฮือฮาและสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมรอบสนามได้อย่างล้นหลาม
ทั้งนี้ นอกจากการแข่งขันที่เข้มข้นแล้ว ยังมีการมอบรางวัลยอดเยี่ยมในแต่ละสาขาให้กับนักกีฬาที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นตลอดทั้งฤดูกาล ดังนี้
รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า MVP ได้แก่ อาร์ตี้ ธีร์กร ชุ่มชิต จากทีม Electric Eagles
รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่ารอบชิงชนะเลิศ Finals MVP ได้แก่ ทาชิ นพนรินทร์ ชัยจรูญรัตน์ จากทีม Midnight Mambas
รางวัลทำคะแนนสูงสุด Top Scorer ได้แก่ เฌ เฌ สุรคุปต์ จากทีม Rhino Chargers
รางวัลส่งบอลยอดเยี่ยม Most Assists ได้แก่ ภูมิใจ กฤตาณัฐ ด้วงมาก จากทีม Shadow Sharks
รางวัลผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยม Defensive Player of The Year ได้แก่ คินคิน กิตติคุณ จตุรเจริญคุณ จากทีม Shadow Sharks
รางวัลน้ำใจนักกีฬา Sportsmanship Award ได้แก่ ทรอส ณพชร บริบูรณ์ จากทีม Golden Raptors
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันยิง 3 คะแนน 3-point Contest ได้แก่ โฮมมี่ ธีรธร เครือทิวา จากทีม Black Panthers
บรรยากาศตลอดการแข่งขันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความมุ่งมั่น และสปิริตนักกีฬาจากเยาวชนทุกคน รวมถึงเสียงเชียร์อย่างล้นหลามจากครอบครัวและแฟนกีฬาที่เข้ามาให้กำลังใจติดขอบสนาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของ JB League 2026 ในการเป็นเวทีคุณภาพที่ช่วยพัฒนาศักยภาพและสร้างประสบการณ์อันล้ำค่าให้กับนักกีฬาบาสเกตบอลระดับเยาวชน
แฟนกีฬาสามารถติดตามภาพความประทับใจของการแข่งขันและอัปเดตข่าวสารของ Junior Ballers League สำหรับการแข่งขันในรุ่นอื่นๆ ต่อไปได้ทางช่องทางออนไลน์ของ JB League และสื่อพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง