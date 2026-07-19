"มนัญชญา" ควงสาวฮ่องกง คว้าแชมป์เทนนิสหญิงคู่ W35 ที่ดัลลัส

มนัญชญา สว่างแก้ว นักเทนนิสสาวไทย มือคู่อันดับ 318 โลก ผงาดคว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่ เทนนิสอาชีพหญิง วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ "W35 ดัลลัส ซัมเมอร์ ซีรีส์" ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,001,700 บาท ที่รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 18 ก.ค.69 ตามเวลาท้องถิ่น
“ไหม” จับคู่กับ โคดี้ หว่อง หง อี้ นักเทนนิสสาวชาวฮ่องกง มือคู่ 158 โลก เป็นคู่มือวางอันดับ 1 ของรายการ ลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เอาชนะคู่ของ อนิต้า ซาดีห์เยว่า มือคู่ 301 โลกชาวยูเครน และ โซฟี เลเวลลีน มือคู่ 1,520 โลกจากสหรัฐอเมริกา 2-0 เซต 6-3, 6-1
คู่ของ มนัญชญา รับเงินรางวัลรวม 1,762 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 58,833 บาท และรับคะแนนสะสมคนละ 35 คะแนน