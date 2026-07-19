ตัดครั้งแรกและครั้งสุดท้าย "ซ้อก้าด" หยิบเสื้อ "เมสซี่" แข้งโปรดดีไอวาย ก่อนดวลสเปนนัดชิงบอลโลก 2026

“ซ้อก้าด" ท้าทายกระแสแฟนบอล ด้วยการเลือก DIY เสื้อทีมชาติอาร์เจนตินา เบอร์ 10 ของ "ลิโอเนล เมสซี่" ซุเปอร์สตาร์ขวัญใจคนโปรด ก่อนเกมนัดชิงฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้
แม้ว่าตลอดทัวร์นาเมนต์ แฟนบอลทัพฟ้าขาวจะพากันกราบแทบตัก ร้องขอชีวิตและแห่มาเตือนห้ามไม่ให้เจ้าตัวตัดเสื้อทีมรักเด็ดขาด เพราะกลัว "อาถรรพ์ซ้อก้าด" ที่ตัดเสื้อทีมไหน ทีมนั้นต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านในฟุตบอลโลก 2026 ทันที
ทั้งนี้ “ซ้อก้าด” ได้บรรยายแคปชั่นสั้นๆว่า “Messi” ก่อนพิมพ์คอมเมนต์ว่า “แชมป์เท่านั้น ตัดครั้งแรกกับครั้งสุดท้าย = รอบนี้ไม่มีแพ้แน่นอน 555”
โดยแมตช์ประวัติศาสตร์ระหว่าง แชมป์เก่า อาร์เจนตินา พบ สเปน จะฟาดแข้งกันในคืนนี้ 19 ก.ค.นี้ เวลา 02.00 น. หรือตรงกับเช้าตรู่ 20 ก.ค.นี้ ตามเวลาประเทศไทย