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ตัดครั้งแรกและครั้งสุดท้าย "ซ้อก้าด" หยิบเสื้อ "เมสซี่" แข้งโปรดดีไอวาย ก่อนดวลสเปนนัดชิงบอลโลก 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ซ้อก้าด" ท้าทายกระแสแฟนบอล ด้วยการเลือก DIY เสื้อทีมชาติอาร์เจนตินา เบอร์ 10 ของ "ลิโอเนล เมสซี่" ซุเปอร์สตาร์ขวัญใจคนโปรด ก่อนเกมนัดชิงฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้

แม้ว่าตลอดทัวร์นาเมนต์ แฟนบอลทัพฟ้าขาวจะพากันกราบแทบตัก ร้องขอชีวิตและแห่มาเตือนห้ามไม่ให้เจ้าตัวตัดเสื้อทีมรักเด็ดขาด เพราะกลัว "อาถรรพ์ซ้อก้าด" ที่ตัดเสื้อทีมไหน ทีมนั้นต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านในฟุตบอลโลก 2026 ทันที

ทั้งนี้ “ซ้อก้าด” ได้บรรยายแคปชั่นสั้นๆว่า “Messi” ก่อนพิมพ์คอมเมนต์ว่า “แชมป์เท่านั้น ตัดครั้งแรกกับครั้งสุดท้าย = รอบนี้ไม่มีแพ้แน่นอน 555”

โดยแมตช์ประวัติศาสตร์ระหว่าง แชมป์เก่า อาร์เจนตินา พบ สเปน จะฟาดแข้งกันในคืนนี้ 19 ก.ค.นี้ เวลา 02.00 น. หรือตรงกับเช้าตรู่ 20 ก.ค.นี้ ตามเวลาประเทศไทย
ตัดครั้งแรกและครั้งสุดท้าย "ซ้อก้าด" หยิบเสื้อ "เมสซี่" แข้งโปรดดีไอวาย ก่อนดวลสเปนนัดชิงบอลโลก 2026
ตัดครั้งแรกและครั้งสุดท้าย "ซ้อก้าด" หยิบเสื้อ "เมสซี่" แข้งโปรดดีไอวาย ก่อนดวลสเปนนัดชิงบอลโลก 2026
ตัดครั้งแรกและครั้งสุดท้าย "ซ้อก้าด" หยิบเสื้อ "เมสซี่" แข้งโปรดดีไอวาย ก่อนดวลสเปนนัดชิงบอลโลก 2026
ตัดครั้งแรกและครั้งสุดท้าย "ซ้อก้าด" หยิบเสื้อ "เมสซี่" แข้งโปรดดีไอวาย ก่อนดวลสเปนนัดชิงบอลโลก 2026
ตัดครั้งแรกและครั้งสุดท้าย "ซ้อก้าด" หยิบเสื้อ "เมสซี่" แข้งโปรดดีไอวาย ก่อนดวลสเปนนัดชิงบอลโลก 2026
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