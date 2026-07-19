“บังติ๊ฟ” แจงดราม่า “ซัยดาเนีย” ชี้แอบอัพค่าตัวจนรายการไม่จัดชก ย้ำพ่อแม่ทำถูกไม่ได้รังแกเพศสภาพ

ดราม่าสายเลือดวงการมวยส่อแววไม่จบง่ายๆ และกลายเป็นหนังคนละม้วน หลัง ซัยดาเนีย ลูกทรายกองดิน ออกมาโพสต์โต้แย้งค่ายมวยว่าตนเองไม่ได้ผิดวินัยและซ้อมมวยทุกวัน ส่วนเรื่องศาสนาเป็นเพราะต้องการเลือกเป็นตัวของตัวเอง
ล่าสุด “ติ๊ฟ ตระกูลมวย” พี่ชายแท้ๆ ของซัยดาเนีย ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของครอบครัวและค่ายมวยลูกทรายกองดิน โดยเปิดเผยว่า ปัญหาหลักที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่และค่ายมวยต้องออกประกาศขั้นเด็ดขาด ไม่ใช่แค่เรื่องการซ้อม แต่เป็นเรื่องพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎระเบียบอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะการที่ ซัยดาเนีย แอบไปเจรจาพูดคุยกับรายการมวยด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านค่าย
นอกจากนี้ ยังมีการเรียกค่าตัวเพิ่มเอง จนส่งผลให้ทางรายการมวยตัดสินใจปฏิเสธและไม่จัดเธอขึ้นชกในที่สุด ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงและพันธะสัญญาที่มีต่อค่ายอย่างชัดเจน