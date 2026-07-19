“จักรนาถ” เฉือนเพลย์ออฟคว้าแชมป์ สิงห์ คลาสสิก 2026

จักรนาถ อินมี ปลดล็อคคว้าแชมป์แรกในออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ได้สำเร็จหลังจากเซฟพาร์เฉือนเพลย์ออฟชนะผู้เล่น 3 คน ในการแข่งขัน สิงห์ คลาสสิก 2026 ที่สนามรอยัล ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พาร์ 71 จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา
ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์จัดศึก “สิงห์ คลาสสิก 2026” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคมที่ผ่านมา ปรากฎว่ามีนักกอล์ฟ 4 คนจบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่ 9 อันเดอร์พาร์ 275 ประกอบด้วย จักรนาถ อินมี, นพรัฐ พานิชผล, เอกปริษฐ์ หวู่ และ ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม ทำให้ต้องตัดสินแชมป์ด้วยการเพลย์ออฟที่หลุม 18 พาร์ 4 และเป็น จักรนาถ อินมี โปรหนุ่มจากประจวบคีรีขันธ์ ที่คว้าแชมป์ได้สำเร็จด้วยการทำพาร์พร้อมรับเงินรางวัล 450,000 บาท
ขณะที่ นพรัฐ พานิชผล ที่ลุ้นแชมป์เป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน, เอกปริษฐ์ หวู่ แชมป์ควีนส์คัพ 2026 และ ชลทิตย์ ชื่นบุญงาม จบอันดับสองร่วมรับเงินรางวัลคนละ 191,250 บาท ส่วนวรัญญู รัตนไพบูลย์กิจ อดีตแชมป์รายการนี้สองสมัย พลาดเสียโบกี้ที่หลุมสุดท้าย จบสกอร์รวม 8 อันเดอร์พาร์ 276 รั้งอันดับ 5 ร่วม รับเงินรางวัล 95,250 บาท
จักรนาถ อินมี นักกอล์ฟวัย 24 ปี เผยหลังคว้าแชมป์แรกในออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ว่า “ภูมิใจกับแชมป์ครั้งนี้มาก เพราะเป็นแชมป์แรกในออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ก่อนหน้านี้ผลงานในทัวร์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ผมก็พยายามสู้และฝ่าฟันมาได้”
ทางด้าน จณัตว์ สกุลพลไพศาล ผู้นำรอบสาม พลาดตีเกิน 3 โอเวอร์พาร์ 74 หล่นไปอยู่อันดับ 6 ร่วมกับ เข้มข้น ลิมพะสุต ที่ตีเข้ามา 2 อันเดอร์พาร์ 69 รับเงินรางวัลคนละ 75,750 บาท โดยมี ท็อปกัน-ณัฏฐพัชร์ แก้วพิบูลย์ และ สุรดิษ ยงค์เจริญชัย ตามมาที่อันดับ 7 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 278
ส่วนธณัฏฐสรณ์ สุปินราษฎร์ คว้ารางวัลนักกอล์ฟสมัครเล่นยอดเยี่ยม “ศุภพร มาพึ่งพงศ์” หลังจบที่อันดับ 10 ร่วม ด้วยสกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 280