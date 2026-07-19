เปิดตัว TERO Esports! ‘ไบรอัน มาร์การ์’ ผนึกกำลังเดอะเวิลด์ ปั้นดาวรุ่งสู่สายอาชีพ มุ่งเป้าพาไทยผงาดแชมป์โลก

ยิ่งใหญ่น่าจับตา เมื่อ มร.ไบรอัน แอล มาร์การ์ ผู้คร่ำหวอดในวงการกีฬาระดับโลกกว่า 40 ปี ประกาศเปิดตัวทีม ‘TERO Esports’ อย่างเป็นทางการ ผนึกกำลังกับ “เดอะเวิลด์ 3639 อีสปอร์ต” พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านอีสปอร์ตระดับแถวหน้า เพื่อเฟ้นหาและพัฒนานักกีฬาไทยสู่ระดับมืออาชีพ พร้อมประเดิมสนามแรกในรายการ FC ONLINE PRO LEAGUE SUMMER 2026 รอบ Playoff ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคมนี้ ณ การีนา สตูดิโอ อาคาร AIA Capital Center
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีการเปิดตัวทีม ‘TERO Esports’ อย่างเป็นทางการ ภายใต้การดูแลของ มร. ไบรอัน แอล มาร์การ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คุณนภดล ไอแอนยู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เดอะเวิลด์ 3639 อีสปอร์ต โดยได้รับเกียรติจาก ดร. พิมพ์อนงค์ สินภัทรบดี ประธานกรรมการบริหาร VBAC, คุณธนาธิป สุนทร โค้ชกีฬา Esports และ คุณพิสิฐพล ถนอมนุ่ม อดีตนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยในศึก EACC มาร่วมงาน ณ วิทยาลัยวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อยกระดับอีสปอร์ตไทย โดยเทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ฯ ได้นำประสบการณ์การบริหารกีฬาระดับโลก มารวมกับความเชี่ยวชาญด้านอีสปอร์ตของ ‘เดอะเวิลด์ 3639’ เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรสู่อาชีพอย่างครบวงจร พร้อมก้าวสู่เวทีระดับสากล
ทั้งนี้ มร.ไบรอัน แอล มาร์การ์ ในฐานะประธานสโมสรทีม ‘TERO Esports’ เผยถึงการจัดตั้งทีมครั้งนี้ว่า “ผมบอกเสมอว่าผมรักกีฬา และได้สนับสนุนส่งเสริมวงการกีฬามาอย่างยาวนาน ในเมื่อโอกาสมาถึง พร้อมกับเล็งเห็นศักยภาพของนักกีฬาและโค้ช ทำให้ผมเห็นโอกาสของทีมที่จะคว้าชัย และอยากขับเคลื่อนวงการอีสปอร์ตในไทยให้เติบโตและผลักดันนักกีฬาฝีมือดี ให้ไต่อันดับขึ้นRank ที่สูงขึ้น และการแข่งขัน FC ONLINE นี้เสมือนการกลับมาลุยกีฬาฟุตบอลอีกครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบและสนุกกับการแข่งขัน อีกทั้งได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่ดีอย่าง “เดอะเวิลด์” ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอีสปอร์ต ยิ่งช่วยเสริมทีมให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น และขอให้นักกีฬาทุกคนโชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่ มุ่งสู่ชัยชนะไปด้วยกัน”
ทางด้าน “เดอะเวิลด์ 3639 อีสปอร์ต” คุณนภดล ไอแอนยู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวถึงการเปิดตัวทีมครั้งนี้ว่า The World มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ TERO Esports ในการสร้างทีมและพัฒนานักกีฬา FC Online อย่างเป็นระบบ ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับวงการอีสปอร์ตไทย ผ่านการผสานประสบการณ์อันยาวนานในวงการกีฬาของ TERO เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอีสปอร์ตของ The World เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนานักกีฬาอย่างรอบด้าน
เราเชื่อว่าการสร้างนักกีฬาอีสปอร์ตที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้อาศัยเพียงความสามารถในการเล่นเกมเท่านั้น แต่ต้องอาศัยระบบสนับสนุนที่แข็งแรง ตั้งแต่การฝึกซ้อมอย่างมีมาตรฐาน การโค้ช การวิเคราะห์เกม การดูแลด้านสภาพจิตใจ ไปจนถึงการปลูกฝังวินัย ความรับผิดชอบ และทัศนคติของการเป็นนักกีฬามืออาชีพ ซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทั้งสององค์กรให้ความสำคัญร่วมกัน เราหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมอีสปอร์ตไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป
สำหรับแฟนๆที่อยากเชียร์ทึมเทโรอีสปอร์ต ที่จะลงแข่งขันสนามแรกในรายการ FC ONLINE PRO LEAGUE SUMMER 2026 รอบ Playoff ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคมนี้ ณ การีนา สตูดิโอ อาคาร AIA Capital Center สามารถรับชมการแข่งขันผ่านทาง Youtube : ea sports fc online thailand และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทาง Facebook / TikTok / IG / Youtube : TERO Entertainment , TERO Sports และ The World 3639 esports