นอร์เวย์ ปรากฎการณ์ใน เวิลด์ คัพ / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
กำลังไวรัลเลยสำหรับนางแบบสาวชาวรัสเซียที่หน้าตาคล้าย เออร์ลิง ฮาแลนด์ ดาวยิง นอร์เวย์ ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมเข้าถึงรอบ 8 ทีมสุดท้าย เวิลด์ คัพ 2026
ช่วงนี้ไถฟีดโซเชียลได้ยินแต่เพลงที่ร้องว่า Ha-Ha-Ha-Haaland, hey รวมถึงมีมที่นำท่าเดินของ ฮาแลนด์ มาล้อสร้างสีสันกันอย่างสนุก หลังเกมที่แข้ง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมยิง 2 ประตูนำ นอร์เวย์ ชนะ บราซิล 2-1 รอบ 16 ทีมสุดท้าย
หนึ่งในคนที่เลียนแบบ ฮาแลนด์ แล้วโดนเส้นสุดๆ มีชื่อว่า อนาสตาเซีย คอสโทรมิติน่า หลังจากที่แม่ของเธอโพสต์คลิปขำๆ สู่โลกออนไลน์ ซึ่งก็ไวรัลอย่างรวดเร็ว
คลิปใน อินสตาแกรม ของ มาริยา ผู้เป็นแม่มียอดวิวตอนนี้มากกว่า 93 ล้านครั้ง รวมถึงคอมเมนต์เกือบ 70,000 ข้อความ ส่วนหนึ่งก็เพราะ อนาสตาเซีย หน้าตาเหมือน ฮาแลนด์ ชนิดที่ว่าบอกเป็นพี่น้องกันก็เชื่อ ส่วนหนึ่งก็เพราะเธอลงทุนกันคิ้วให้เหมือน แต่ที่สำคัญเลยคือมีโครงหน้าที่คล้ายกันด้วย
อนาสตาเซีย วัย 24 ปี เคยเป็นนางแบบให้กับแบรนด์ต่างๆ อาทิ Clarins, Dyson, Uniqlo และ Lamoda เปิดใจว่าการเปรียบเทียบนี้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 4 ปีที่แล้ว ตอนแรกเธอรู้สึกไม่ชอบที่คนบอกว่าเธอเหมือน ฮาแลนด์ แต่ตอนนี้ก็เปิดใจยอมรับได้แล้ว
เข้าสู่เรื่องฟุตบอลแบบจริงๆ จังๆ กันหน่อยดีกว่า โดย นอร์เวย์ จะเจอกับ อังกฤษ รอบ 8 ทีมสุดท้าย ส่วนเวลาถ้าบอกแบบภาษาชาวบ้านๆ ก็คือคืนวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ตอนตี 4
เกมนี้ที่น่าดูก็เพราะ ฮาแลนด์ จะได้เจอกับคู่แข่งที่คุ้นเคยกันบนเวที พรีเมียร์ ลีก คำถามก็คือนักเตะ อังกฤษ จะหยุดเขาได้หรือไม่ เนื่องจากฟอร์มกำลังร้อนแรงกดไปแล้ว 7 ประตูจาก 5 นัดใน เวิลด์ คัพ หนนี้
โดยก่อนเกมดังกล่าวแฟนบอลอังกฤษเรียกร้องให้ โธมัส ทูเคิล ผู้จัดการทีมชาวเยอรมันส่ง แดน เบิร์น กองหลังร่างสูง 6 ฟุต 7 นิ้ว ลงสนามเพื่อรับมือ ฮาแลนด์
แดน เบิร์น กองหลังวัย 34 ปีจาก นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ได้สัมผัสประสบการณ์ฟุตบอลโลกครั้งแรกเมื่อเขาลงมาเป็นตัวสำรองในเกมที่ อังกฤษ เอาชนะ เม็กซิโก อย่างสุดระทึก 3-2 รอบ 16 ทีมสุดท้าย
เบิร์น ตอบแทนโอกาสด้วยการทุ่มเทอย่างเต็มที่ในเกมที่ อังกฤษ เหลือผู้เล่นเพียง 10 คน ก่อนผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ เกมกับ เม็กซิโก นักเตะจาก นิวคาสเซิล รายนี้โหม่งและบล็อกสำคัญๆ หลายครั้ง รวมถึงการหยุดลูกยิงโอเวอร์เฮดคิกของ ราอูล ฮิเมเนซ ที่กำลังจะเข้าประตู
นอกจากนี้สถิติแสดงให้เห็นว่า เบิร์น มีผลงานที่น่าทึ่งเมื่อได้รับมอบหมายให้หยุด ฮาแลนด์ โดยนักเตะชาวนอร์เวย์จอมอันตรายรายนี้ทำประตูได้เพียงประตูเดียวจากการลงเล่น 8 นัดกับ เบิร์น
สำหรับ นอร์เวย์ ปีนี้ถือเป็นการเล่นฟุตบอลโลกหนแรกรอบ 28 ต่อจากปี 1998 ที่เข้าถึงรอบ 16 ทีมสุดท้าย นอกจากนี้ถือเป็นการเล่นรอบสุดท้าย เวิลด์ คัพ หนที่ 4
ปีนี้ไม่ใช่แค่ผลงานของ นอร์เวย์ จะน่าจดจำเท่านั้น พวกเขายังได้โปรโมตวัฒนธรรมการเชียร์ที่มาจากท่าพายเรือที่สมัยก่อนใช้กันในเรือรบ โดยเรียกว่าท่า 'Viking Row' ซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันว่า เวิลด์ คัพ 2026 ฮาแลนด์ แอนด์ เดอะ แก๊ง จะพายเรือลำนี้ไปได้ไกลแค่ไหน
นอกจาก นอร์เวย์ พบ อังกฤษ อีก 3 คู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายประกอบไปด้วย ฝรั่งเศส พบ โมร็อกโก ตามด้วย สเปน พบ เบลเยี่ยม และ อาร์เจนติน่า พบ สวิตเซอร์แลนด์