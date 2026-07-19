"บัว-กมลวรรณ" ผงาดแชมป์เทนนิสอาชีพหญิงเดี่ยวครั้งแรกในศึก W15 อัสตานา

การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง วีเมนส์ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ รายการ "W15 อัสตานา วีเมนส์ โอเพ่น" ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 500,850 บาท ที่กรุงอัสตานา ประเทศคาซัคสถาน เมื่อวันที่ 19 ก.ค.69 ประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ “น้องบัว” กมลวรรณ ยอดเพ็ชร นักเทนนิสไทย มือ 1012 ของโลก พบกับ เอคาเทริน่า ตูปิเทียน่า มือวาง 8 ของรายการ มือ 697 ของโลก
แมทช์นี้ค่อนข้างสูสี กมลวรรณ แพ้ในเซตแรก 6-7 ไทเบรก 6-8 จากนั้นสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาชนะในเซตสอง 6-4 และเซตสามนำ 6-5 ก่อนจะปิดแมตช์ชนะไป 7-5
กมลวรรณ สามารถคว้าชัยชนะในนัดชิงฯ 2-1 เซต 6-7(6-8), 6-4 และ 7-5 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 8 นาที คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ โดยนับเป็นแชมป์อาชีพประเภทหญิงเดี่ยวครั้งแรก พร้อมรับเงินรางวัล 2,352 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 78,533 บาท กับคะแนนสะสมอันดับโลกอีก 15 คะแนน
ทั้งนี้ ในระหว่างการแข่งขัน นางปิยะพิณ นิยมฤกษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา ให้เกียรติเดินทางมาร่วมชมการแข่งขันและให้กำลังใจนักเทนนิสไทยด้วย