เทควันโดไทยติวเข้มรับมืออัคคีภัย “บิ๊กเอ” ส่งจอมเตะแข่งและชุบตัวที่เกาหลีฯ ล็อคเป้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์

เทควันโดไทยจัดเวิร์กชอปจำลองเหตุไฟไหม้ เทรนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉิน ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโด เผยต้องการสร้างความตระหนักรู้และการปฎิบัติที่ถูกต้องให้นักกีฬาหากเจอสถานการณ์จริง ยันส่งจอมเตะแข่งและชุบตัวที่เกาหลีใต้ เตรียมทีมอย่างเข้มข้น เพื่อเป้าหมายเหรียญทอง เอเชียนเกมส์ 2026
สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย จัดเวิร์กชอปฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เมื่อช่วงสายวันอาทิตย์ ที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะการรับมือเหตุฉุกเฉินให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาทีมชาติไทย ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เผยว่า กิจกรรมเวิร์กชอปครั้งนี้ จัดขึ้น ก็เพื่อสร้างทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ ให้นักกีฬา โค้ช และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อจะได้รู้ว่าหากเกิดไฟไหม้จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ซึ่งสมาคมก็จัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาและทีมเจ้าหน้าที่ทุกคนของเราว่า หากเจอเหตุการณ์จริงจะสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง
“จากข่าวที่เราได้เห็นกัน เหตุไฟไหม้ร้านแห่งหนึ่งที่ลาดพร้าว ถือเป็นเหตุการณ์าะเทือนใจพวกเราทุกคนมาก ซึ่งสมาคมก็ตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในเรื่องนี้ จึงจัดกิจกรรมให้ความรู้นี้ขึ้นมา ซึ่งความรู้เหล่านี้ นักกีฬาสามารถนำไปใช้ข้างนอกได้ เวลาไปแข่งต่างประเทศ ไปพักตามโรงแรม ถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ เขาก็จะสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ได้รับการอบรมมา”
”บิ๊กเอ“เผยว่า ตอนนี้ทีมเทควันโดต่อสู้มีโปรแกรมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เกาหลีใต้ ทั้งทีมชุดที่เข้าแข่งขันประเภททีมชิงแชมป์โลก และทีมชุดแข่งขันโคเรียโอเพ่น ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวที่เพิ่มเข้ามาก็เพื่อความเข้มข้นในการเตรียมทีม หลังผลงานในช่วงที่ผ่านมาของทีมประเภทต่อสู้ ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ค่อยดีนัก
”ผมเองได้คุยกับ ”โค้ชเช“ ตลอด ช่วงที่ผ่านมาผลงานของนักกีฬาอาจจะยังไม่ดีนัก ก็ได้กำชับว่าให้ซ้อมให้หนักขึ้น แต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องอาการบาดเจ็บของนักกีฬา ช่วงเวลาแข่งขันจริงต้องไม่มี นักกีฬาทุกคนต้องพีค ส่วนเรื่องอาหารเสริม วิทยาศาสตร์การกีฬา โภชนาการเราก็ดูแลนักกีฬาอยู่แล้ว ซึ่งในเอเชียนเกมส์ 2026 เราจะแข่งขันช่วงท้ายๆเลย คือวันที่ 1-4 ต.ค. และในแมตช์นี้เอง เรามีเหรียญทองทุกคร้้ง ก็เชื่อว่าแม้จะเป็นเกมที่ยากและกดดัน เพราะคู่ต่อสู้แข็งแกร่งหลายชาติ แต่ยังเชื่อในศักยภาพของทีมงานและนักกีฬาไทยว่า น่าจะคว้าเหรียญทองได้อีกครั้ง“
สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย จัดเวิร์กชอปฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ที่สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เมื่อช่วงสายวันอาทิตย์ ที่ 19 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มทักษะการรับมือเหตุฉุกเฉินให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาทีมชาติไทย ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เผยว่า กิจกรรมเวิร์กชอปครั้งนี้ จัดขึ้น ก็เพื่อสร้างทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ ให้นักกีฬา โค้ช และเจ้าหน้าที่ทุกคน เพื่อจะได้รู้ว่าหากเกิดไฟไหม้จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ซึ่งสมาคมก็จัดกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาและทีมเจ้าหน้าที่ทุกคนของเราว่า หากเจอเหตุการณ์จริงจะสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง
“จากข่าวที่เราได้เห็นกัน เหตุไฟไหม้ร้านแห่งหนึ่งที่ลาดพร้าว ถือเป็นเหตุการณ์าะเทือนใจพวกเราทุกคนมาก ซึ่งสมาคมก็ตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในเรื่องนี้ จึงจัดกิจกรรมให้ความรู้นี้ขึ้นมา ซึ่งความรู้เหล่านี้ นักกีฬาสามารถนำไปใช้ข้างนอกได้ เวลาไปแข่งต่างประเทศ ไปพักตามโรงแรม ถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ เขาก็จะสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ได้รับการอบรมมา”
”บิ๊กเอ“เผยว่า ตอนนี้ทีมเทควันโดต่อสู้มีโปรแกรมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เกาหลีใต้ ทั้งทีมชุดที่เข้าแข่งขันประเภททีมชิงแชมป์โลก และทีมชุดแข่งขันโคเรียโอเพ่น ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวที่เพิ่มเข้ามาก็เพื่อความเข้มข้นในการเตรียมทีม หลังผลงานในช่วงที่ผ่านมาของทีมประเภทต่อสู้ ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่ค่อยดีนัก
”ผมเองได้คุยกับ ”โค้ชเช“ ตลอด ช่วงที่ผ่านมาผลงานของนักกีฬาอาจจะยังไม่ดีนัก ก็ได้กำชับว่าให้ซ้อมให้หนักขึ้น แต่ก็ให้ระมัดระวังเรื่องอาการบาดเจ็บของนักกีฬา ช่วงเวลาแข่งขันจริงต้องไม่มี นักกีฬาทุกคนต้องพีค ส่วนเรื่องอาหารเสริม วิทยาศาสตร์การกีฬา โภชนาการเราก็ดูแลนักกีฬาอยู่แล้ว ซึ่งในเอเชียนเกมส์ 2026 เราจะแข่งขันช่วงท้ายๆเลย คือวันที่ 1-4 ต.ค. และในแมตช์นี้เอง เรามีเหรียญทองทุกคร้้ง ก็เชื่อว่าแม้จะเป็นเกมที่ยากและกดดัน เพราะคู่ต่อสู้แข็งแกร่งหลายชาติ แต่ยังเชื่อในศักยภาพของทีมงานและนักกีฬาไทยว่า น่าจะคว้าเหรียญทองได้อีกครั้ง“