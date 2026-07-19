แมตช์บ้าคลั่งแห่งบอลโลก สิงโต-ตราไก่ยิง 10 ลูกในเกมเดียว โซเชียลแซวนึกว่าดูบาสฯเอ็นบีเอ

ใครที่เปิดดูเกมชิงอันดับ 3 ฟุตบอลโลก 2026 ระหว่าง อังกฤษ กับ ฝรั่งเศส คงได้เห็นแมตช์ที่บ้าคลั่งที่สุดเกมหนึ่งของทัวร์นาเมนต์
แมตช์นี้ อังกฤษออกสตาร์ตสุดโหด ไล่ถล่มนำ 4-0 ตั้งแต่ครึ่งแรก ก่อนที่ฝรั่งเศสจะฮึดสู้ ไล่ยิงคืนแบบไม่ยอมแพ้ สุดท้าย “สิงโตคำราม” เฉือนชนะไปด้วยสกอร์สุดเดือด 6-4 รวมกันถึง 10 ประตู
หลังจบเกม โซเชียลทั่วโลกแทบเป็นเสียงเดียวกันว่า นี่เกมชิงอันดับ 3 หรือ บาสเกตบอล เอ็นบีเอ โดยแฟนบอลต่างประเทศจำนวนมากแห่แซวว่า เกมนี้แทบไม่มีคำว่าเกมรับเหลืออยู่ ต่างฝ่ายต่างเปิดหน้าแลกกันแบบไม่มีกั๊ก จนสกอร์ไหลเหมือนการแข่งขันบาสเกตบอล
ทั้งนี้แม้จะเป็นเพียงเกมชิงอันดับ 3 แต่หลายคนกลับยกให้เป็น หนึ่งในแมตช์ที่สนุกที่สุดของฟุตบอลโลก 2026 เพราะเต็มไปด้วยจังหวะยิงประตู เกมเปิด และการพลิกโมเมนตัมตลอด 90 นาที และเป็นเกมที่ยิงกันแบบไม่มีใครยอมใคร จนถูกแซวว่าเหมือนดู NBA มากกว่าฟุตบอล
สำหรับผลสกอร์ อังกฤษที่เอาชนะฝรั่งเศส 6-4 ในเกมชิงอันดับ 3 ฟุตบอลโลก 2026 ทำสถิติยิงรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์เกมชิงอันดับ 3 ที่ฟุตบอลโลก หลังมีประตูรวม 10 ลูก ทำลายสถิติเดิมที่เกิดขึ้นในศึก ฟุตบอลโลก 1958 ที่สวีเดน ซึ่งเกมรอบชิงอันดับ 3 ปีนั้น ฝรั่งเศส เอาชนะ เยอรมนีตะวันตก 6-3
ภาพ FIFA