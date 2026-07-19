ยิมนาสติกแอโรบิกซ้อมหนัก เตรียมลุยศึกแชมป์เอเชียที่ฟิลิปปินส์

สมาคมกีฬายิมนาสติก จับทดสอบนักกีฬาประเภทแอโรบิก ก่อนส่งไล่ล่าเหรียญทองรายการชิงแชมป์เอเชีย ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี นายกสมาคมฯ กำชับเหลือเวลาอีก 2 สัปดาห์ต้องดีกว่านี้ เป้าหมายแรก ทุกคนต้องพัฒนาเทียบเคียงอันดับต้น ๆ ของเอเชีย
ความเคลื่อนไหวในส่วนของนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย ซึ่งขณะนี้ยังคงลงทำการซ้อมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ที่อาคารฝึกซ้อมยิมเนเซี่ยมเพื่อการแข่งขัน (สโมสรจินตนา) ในซอยเพชรเกษม 81 ครบทุกประเภท ทั้งยิมนาสติกศิลป์, ยิมนาสติกลีลา และ ยิมนาสติกแอโรบิก ด้วยการแยกซ้อมทั้ง 4 สนามพร้อมกัน วันละ 8 ชั่วโมง
ในส่วนของยิมนาสติกแอโรบิก สมาคมฯเตรียมส่งเข้าร่วมแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2569 ณ เมืองทาไกไท ซิตี้ ประเทศฟิลิปปินส์ รายการนี้ นักกีฬาไทยสร้างผลงานได้เหรียญทุกครั้ง ซึ่งขณะนี้นักกีฬาแอโรบิก ทีมชาติไทยยังคงลงทำการซ้อมร่วมกันอย่างต่อเนื่องจำนวน 22 คน โดยเฉพาะชุดประชาชนเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ เมื่อปลายปีที่แล้ว นำโดย ชนกพล เจียมสุขใจ, นนทวัฒน์ เพชรนอก, ณัทกฤป ธีรสาธร, ภูผา ชาติเชื้อ, ปรเมษ ทองสอง, ณฐพงศ์ อักษรพันธ์, กนกพิชญ์ มะลิ, ฐานิดา ฑีฆะเสถียร โดยมี สุภัสสร วัชราภรณ์ และ อิริยา รุ่งเรือง ควบคุมการซ้อมอย่างหนัก
น.ต.ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลอดทั้งปีเราซ้อมนักกีฬากันอย่างต่อเนื่อง เพราะมีการแข่งขันทุกเดือน ทั้งภายในประเทศ และ นอกประเทศ ในส่วนของ ยิมนาสติกแอโรบิก ระดับทวีปเอเชีย ทีมไทย ไม่ตกเป็นรองชาติใด แต่เราก็ไม่ได้ประมาทคู่ต่อสู้ โดยเฉพาะรายการชิงแชมป์เอเชีย อีก 2 สัปดาห์ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ได้กำชับผู้ฝึกสอน ห้ามกดดันนักกีฬาอย่างเด็ดขาด ควรวางโปรแกรมซ้อมจากหนักลดระดับมาหาเบา เพื่อสร้างความผ่อนคลาย และเป็นการป้องกันไม่ให้นักกีฬาเกิดอาการบาดเจ็บ ส่วนภาพรวมในการทดสอบครั้งแรกอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ เสียดายที่ การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ไม่มียิมนาสติกแอโรบิก แต่รายการชิงแชมป์เอเชีย ไม่ได้แตกต่างจาก การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ แม้แต่น้อย ทุกชาติส่งผู้เล่นตัวเก่ง ๆ เข้าร่วมล่าเหรียญทองกันอย่างพร้อมหน้า สำหรับทีมชาติไทย เป้าหมายแรก ต้องมีการพัฒนาใกล้เคียงกับซูเปอร์สตาร์ระดับต้น ๆ ของเอเชียให้มากที่สุด
สำหรับ นักกีฬายิมนาสติกแอโรบิกทีมชาติไทย จะทำการทดสอบอีกครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ฝึกเพื่อการแข่งขัน (สโมสรจินตนา) ในซอยเพชรเกษม 81 ก่อนเดินทางไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม ที่ประเทศฟิลิปปินส์